Từ cái “bắt tay” đến những kỳ vọng lớn!

Nhiều năm nay, Thanh Hóa vẫn bền bỉ trên hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), từng bước vun đắp niềm tin bằng những chuyển động thực chất. Cách làm xúc tiến đầu tư cũng vì thế không ngừng được đổi mới: cởi mở hơn, thẳng thắn hơn, không né tránh những vấn đề thực tiễn đặt ra và đối thoại trên “sân khấu” lớn. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, với những cam kết được nhắc lại, những kỳ vọng được gửi trao và niềm tin tiếp tục nối dài, sẽ tiếp thêm động lực để những ước mơ lớn sớm hiện thực hóa trên vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ!

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Liên danh 3 nhà đầu tư: Công ty CP Tập đoàn AnhPhatGroup và 2 nhà đầu tư đến từ Ấn Độ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.473 tỷ đồng, liên danh định hướng phát triển nơi đây thành một KCN chuyên sâu, tập trung thu hút các lĩnh vực sản xuất dược phẩm, vắc xin, thiết bị y tế và nghiên cứu phát triển các thành phần dược phẩm - một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Thanh Hóa.

Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghiệp tiêu biểu trưng bày tại hội nghị.

Theo ông Ramana Murthy, Giám đốc Công ty TNHH Sri Avantika Contractors - một trong hai nhà đầu tư Ấn Độ, không chỉ lợi thế về vị trí chiến lược, nguồn lao động dồi dào, DN ấn tượng sâu sắc khi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị dự án.

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Ramana Murthy khẳng định: “Hôm nay, được lắng nghe những chia sẻ, cam kết chân tình của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi càng yên tâm hơn với dự định đầu tư vào Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đồng thời xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN. Liên danh cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ các quy định của Việt Nam và hướng tới phát triển bền vững, đóng góp lâu dài cho kinh tế - xã hội địa phương”.

Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 200 triệu USD được đầu tư tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ.

Nhà đầu tư thực hiện Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 200 triệu USD - Công ty TNHH gốm sứ Etrillion cho biết cũng đặc biệt ấn tượng với phương pháp đồng hành, hỗ trợ của tỉnh. “Điều khiến DN ghi nhận sâu sắc nhất là dự án được đưa vào danh mục “làn xanh”, qua đó giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Cùng với đó, tỉnh cũng hỗ trợ đầu tư thêm 2 tuyến đường hoàn chỉnh kết nối giao thông bên ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, nơi đặt nhà máy, với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng”, ông Đường Nhật Huy, Giám đốc công ty chia sẻ.

Theo ông Đường Nhật Huy, chính những thiện chí và hành động cụ thể ấy đã tiếp thêm niềm tin để DN quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. “Chúng tôi dự kiến đến ngày 30/4 sẽ bàn giao, đưa nhà máy vào vận hành và đến ngày 30/6 sẽ có những sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam”.

Không chỉ các DN đã có dự án đầu tư cụ thể, nhiều DN lần đầu đến với xứ Thanh cũng bày tỏ sự quan tâm và niềm tin vào tiềm năng phát triển mới của địa phương. Ông Palit Howijit, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Super Gas, Chi nhánh Hải Phòng cho biết, DN của ông đã đầu tư tại Hải Phòng từ nhiều năm nay và hiện đang tìm kiếm thêm những địa điểm mới để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Sau 2 ngày khảo sát thực tế, tìm hiểu và tham dự hội nghị, tôi nhận thấy Thanh Hóa có rất nhiều tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của DN. Ấn tượng không chỉ đến từ tiềm năng về vị trí, hạ tầng hay quy mô thị trường, mà còn là cách lãnh đạo tỉnh thể hiện quan điểm rõ ràng, quyết liệt trong thu hút đầu tư và đồng hành cùng DN. Sau hội nghị, DN sẽ tiếp tục trao đổi, nghiên cứu kỹ hơn về địa điểm và tìm kiếm cơ hội, với kỳ vọng sớm được hợp tác bằng một dự án cụ thể tại Thanh Hóa”, ông Palit Howijit cho biết.

Doanh nghiệp tham quan gian hàng sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

Nếu với DN công nghiệp, sức hút của Thanh Hóa đến từ hạ tầng, vị trí kết nối và không gian phát triển, thì ở góc độ xúc tiến quốc tế, nhiều tổ chức cũng nhìn thấy ở Thanh Hóa những tiềm năng đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và dịch vụ. Bà Tidapan Sursattayawong, cố vấn của Văn phòng Ủy ban Đầu tư Thái Lan tại Hà Nội, cho biết rất vinh dự khi được tham dự hội nghị và trực tiếp đi thực tế tại Thanh Hóa. Theo bà, Thanh Hóa là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, không chỉ ở lĩnh vực du lịch mà còn ở nhiều ngành, lĩnh vực khác.

“Từ góc nhìn của một tổ chức xúc tiến đầu tư, nếu có DN hoặc tổ chức của Thái Lan quan tâm, phía Văn phòng Ủy ban Đầu tư Thái Lan sẵn sàng giới thiệu, kết nối để họ tìm hiểu sâu hơn về cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa trong thời gian tới”, bà Tidapan Sursattayawong chia sẻ.

Nhiều năm trở lại đây, Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm các địa phương có kết quả thu hút đầu tư tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh vươn lên nhóm khá của cả nước. Từ những dự án công nghiệp quy mô lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn đến hệ thống KCN, đô thị, thương mại, dịch vụ được mở rộng, diện mạo phát triển của tỉnh đang thay đổi ngày càng rõ nét, tạo nền tảng quan trọng cho những bước tiến xa hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với mong muốn kiến tạo những giá trị mới trên vùng đất xứ Thanh, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các nhà đầu tư đã lựa chọn và đồng hành cùng Thanh Hóa, tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ đồng thời nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân - nền tảng để thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Thanh Hóa tiếp tục định hình chiến lược thu hút đầu tư theo hướng rõ trọng tâm, mạnh đột phá, quyết liệt trong hành động; tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng, lọc hóa dầu; công nghiệp hỗ trợ; cảng biển, logistics; hạ tầng KCN, đặc biệt tại Khu Kinh tế Nghi Sơn - nơi được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh.

Người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa cũng đã cam kết: Những định hướng này sẽ được tỉnh cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với quyết tâm đưa Thanh Hóa tiến nhanh, phát triển mạnh, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.

Danh mục 211 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đăng ký hơn 890.000 tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp chế biến, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo đến cảng biển, logistics..., phản ánh “tham vọng” mở rộng dư địa tăng trưởng, đón đầu các dòng vốn mới công nghệ, giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, trong danh mục này, nhóm các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN được kêu gọi với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới gần 359.240 tỷ đồng, chiếm tới hơn 40% tổng vốn đầu tư toàn danh mục.

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Với vai trò là khu vực động lực kinh tế chủ lực của tỉnh, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ USD. Ban cũng chuẩn bị hệ thống tài liệu xúc tiến đầu tư, đặc biệt là các tài liệu chuyên sâu về Khu Kinh tế Nghi Sơn, các KCN, quy hoạch phát triển, quỹ đất đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và chính sách ưu đãi. Các tài liệu được chuẩn bị theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận, giúp nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt thông tin, đánh giá cơ hội và đưa ra quyết định đầu tư nhanh nhất, hiệu quả nhất trong thời gian tới".

Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng niềm tin và kỳ vọng đang tiếp tục được bồi đắp, có thể tin rằng: Từ những cái “bắt tay” hôm nay, sẽ sớm mở ra những chuyển động mới của xứ Thanh trên hành trình bứt tốc trong giai đoạn mới!

Tùng Lâm