Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra các ngân hàng tăng lãi suất trái chỉ đạo

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra các ngân hàng tăng lãi suất huy động trái chỉ đạo, khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Thông tin được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi sáng 23/5, trong bối cảnh thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động sau giai đoạn mặt bằng lãi suất liên tục đi xuống.

Theo NHNN, thời gian qua cơ quan này đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Một trong những trọng tâm là duy trì ổn định và từng bước kéo giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Cụ thể, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, từ đó có dư địa giảm lãi suất cho vay.

Ngày 30/3, NHNN ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Tiếp đó, ngày 9/4, NHNN tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại để quán triệt chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về việc nỗ lực giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tại cuộc họp này, NHNN yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi đối với các khoản phát sinh mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm cả lãi suất huy động niêm yết lẫn lãi suất cho vay.

Sau cuộc họp, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động hạ lãi suất. Theo NHNN, trong tháng 4/2026, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, NHNN cho biết gần đây xuất hiện tình trạng cá biệt một số tổ chức tín dụng chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Diễn biến này cũng đã được các cơ quan báo chí phản ánh.

Trước tình hình trên, ngày 14/5, NHNN ban hành công văn yêu cầu các NHNN khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn về việc thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất.

Đến ngày 21/5, NHNN tiếp tục yêu cầu các NHNN khu vực họp với các ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất , đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Theo NHNN, các đơn vị đang rà soát những ngân hàng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn để đưa vào diện kiểm tra chuyên đề.

Ngoài ra, NHNN khu vực cũng được yêu cầu đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện chính sách lãi suất vào kế hoạch thanh tra năm 2026.

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay của từng tổ chức tín dụng cũng như việc công bố lãi suất trên website các ngân hàng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng và tăng cường giám sát nhằm giữ ổn định mặt bằng lãi suất theo định hướng của Chính phủ.

