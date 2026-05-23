Đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuẩn hóa tài khoản

Để chuẩn hóa, minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh, các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đang tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuẩn hóa tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần thực hiện chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai thuế.

Cán bộ Agribank Thanh Hóa hướng dẫn người dân chuẩn hóa tài khoản, kê khai thuế minh bạch.

Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/3/2026 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh phải được mở và sử dụng đúng với tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026 các hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên thuộc diện kê khai thuế phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Việc tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh vì thế trở thành yêu cầu bắt buộc trong lộ trình minh bạch hóa dòng tiền và quản lý thuế.

Việc chuẩn hóa tài khoản trong kinh doanh không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn là bước chuyển cần thiết để nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tiếp cận tốt hơn vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh. Xác định rõ điều này, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thuế, quản lý dòng tiền một cách dễ dàng, hiệu quả.

Nhiều năm qua, chị Lê Thị Nga, chủ nhà hàng kinh doanh đồ ăn tại đường Phạm Vấn, phường Hạc Thành vẫn thường sử dụng tài khoản cá nhân của mình và người thân để giao dịch trong kinh doanh. Sau khi tìm hiểu quy định mới, chị đã chủ động mở tài khoản đứng tên hộ kinh doanh.

Chị Nga cho biết: “Ban đầu, tôi nghĩ thủ tục chuyển đổi sẽ phức tạp, nhưng nhờ sự hướng dẫn của nhân viên Agribank Ba Đình - Nam Thanh Hóa, các thủ tục chuyển đổi diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng, chỉ trong một buổi tôi đã có tài khoản đứng đúng tên hộ kinh doanh. Từ khi tách riêng tài khoản kinh doanh, việc quản lý dòng tiền trở nên rõ ràng hơn, việc đối chiếu các khoản thu/chi hàng ngày, hàng tháng cũng thuận lợi. Hơn nữa, minh bạch tài chính cũng là điều kiện để chúng tôi tiếp cận vốn ngân hàng, đặc biệt khi cần mở rộng kinh doanh”.

Chị Nga là một trong hàng nghìn hộ kinh doanh đã được các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh hỗ trợ mở tài khoản trong dịp này. Để khuyến khích tiểu thương thực hiện chuyển đổi, các ngân hàng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng đầu sau chuyển đổi, giúp doanh nghiệp mới giảm đáng kể chi phí vận hành ban đầu, như miễn phí quản lý tài khoản; miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank eBanking; tặng gói giải pháp bán hàng 1POS; tặng gói giải pháp hóa đơn điện tử Invoice. Cùng với đó, các ngân hàng còn cung cấp bộ công cụ số đồng bộ gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và giải pháp quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp chuyển từ ghi chép sổ sách sang quản trị dòng tiền hiện đại.

Đặc biệt, khi dữ liệu bán hàng được tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử xuất từ hệ thống bán hàng, quy trình kê khai thuế gần như được tự động hóa, trở thành một phần liền mạch trong vận hành kinh doanh, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và tập trung phát triển bền vững. Cùng với đó, hộ kinh doanh mới thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp, lần đầu mở tài khoản thanh toán tại Agribank còn được tặng, giảm phí mở tài khoản số đẹp, hỗ trợ sử dụng sản phẩm loa thần tài thông báo biến động số dư...

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện chuyển đổi số hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp, để khơi thông nguồn vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chi nhánh Agribank còn triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn, với lãi suất cho vay thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 0,6%/năm dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026. Bên cạnh ưu đãi về lãi suất, các ngân hàng luôn sẵn sàng nguồn vốn tín dụng đầu tư phù hợp với đặc thù từng mô hình kinh doanh riêng. Qua đó, giúp doanh nghiệp sau chuyển đổi không chỉ có nguồn vốn ổn định để duy trì hoạt động mà còn có thêm điều kiện để mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước phát triển bền vững.

Trong bối cảnh dữ liệu thuế và hóa đơn điện tử được số hóa đồng bộ, với những nỗ lực trong hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ vai trò cầu nối giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp thích ứng với quy định mới, giảm gánh nặng thủ tục và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Bài và ảnh: Đức Thanh