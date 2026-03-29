Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Sáng 29/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương dự hội nghị.

Cùng dự, có ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan ngoại giao của các nước Lào, Ấn Độ tại Việt Nam; các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Italia, Ấn Độ, Thái Lan; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế. Trong ảnh: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu quốc tế dự hội nghị.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, các hiệp hội, doanh nghiệp dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội, có thể ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Nổi bật là cấu trúc phát triển “tứ Sơn” gồm: Sầm Sơn - trung tâm du lịch biển năng động; Nghi Sơn - cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng và logistics; Lam Sơn - trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và hàng không; Bỉm Sơn - đầu mối công nghiệp và giao thương.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn sở hữu hệ sinh thái phát triển đa dạng, từ miền núi, trung du, đồng bằng đến ven biển cùng nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Pù Luông, Lam Kinh, Thành nhà Hồ... Lực lượng lao động dồi dào cũng là lợi thế cạnh tranh lớn của địa phương. Theo Thủ tướng, những nền tảng này giúp Thanh Hóa hội đủ điều kiện để trở thành “tỉnh kiểu mẫu”, đồng thời là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Về định hướng thu hút đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa phải lựa chọn dự án theo tiêu chí hiệu quả, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường. Trọng tâm là các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, năng lượng, lọc hóa dầu, logistics tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, du lịch biển tại Sầm Sơn, công nghệ cao và hàng không tại Lam Sơn, phát triển công nghiệp - đô thị tại Bỉm Sơn. Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh việc phát huy “6 hành lang kinh tế” và “4 trung tâm động lực” để tạo không gian phát triển mới, đồng thời không bỏ quên các lĩnh vực truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp ở vùng miền núi theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cải cách hành chính được xem là khâu đột phá then chốt, cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó là phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, từ giao thông, năng lượng, logistics đến hạ tầng số và y tế, khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nghi Sơn để trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng Thanh Hóa trên tinh thần “3 cùng”: cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, toàn diện hơn, để sớm trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hoàng Đông