Ngành Điện hướng đến Tháng Công nhân năm 2026: Chăm lo người lao động bằng những điều thiết thực nhất

Giữa cao điểm nắng nóng đầu mùa, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và những cơn dông lốc bất chợt liên tiếp gây sự cố trên lưới điện, hàng trăm cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn ngày đêm bám hiện trường, căng mình giữa thời tiết khắc nghiệt để giữ cho dòng điện vận hành an toàn, liên tục. Phía sau những ca trực xuyên đêm, những gương mặt lấm lem mồ hôi và áp lực bảo đảm điện cho đời sống, sản xuất là sự đồng hành, sẻ chia thiết thực từ tổ chức Công đoàn và chuyên môn.

Trong những ngày nắng nóng đầu mùa, trên khắp các tuyến đường dây, trạm biến áp tại Thanh Hóa, những người công nhân điện lực vẫn miệt mài bám lưới, làm việc giữa cái nóng oi bức để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục. Khi dông lốc gây ra sự cố trên lưới điện, nhiều ca trực kéo dài xuyên đêm, anh em công nhân phải nhiều giờ liền căng mình ngoài hiện trường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù vất vả, áp lực, điều họ luôn ưu tiên vẫn là khôi phục cấp điện nhanh nhất để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dưới nắng nóng mùa hè, công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn miệt mài, hăng say làm việc để đảm bảo dòng điện vận hành thông suốt.

Phía sau nhiệm vụ giữ sáng dòng điện là biết bao áp lực, hiểm nguy và cả những khó khăn đời thường của người lao động ngành điện. Bởi vậy, Tháng Công nhân năm 2026 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa không chỉ là chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất mà còn là dịp để chuyên môn và tổ chức công đoàn hướng sự quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên, người lao động.

Thực hiện công văn hướng dẫn của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chủ đề Tháng Công nhân năm 2026.

Trong Tháng Công nhân, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trực tiếp đến động viên, trao hỗ trợ cho nhiều cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật kéo dài cũng như thân nhân người lao động không may qua đời do ốm đau, bệnh hiểm nghèo.

Không khí chăm lo người lao động cũng lan tỏa sâu rộng tới các đơn vị cơ sở. Tại nhiều điện lực trực thuộc, công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức thăm hỏi lực lượng làm việc trực tiếp ngoài hiện trường; hỗ trợ nước uống, nhu yếu phẩm, quạt tích điện và các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho anh em công nhân trong mùa nắng nóng.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm hỏi, động viên lực lượng xung kích ra quân xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện.

Chia sẻ về Tháng Công nhân, đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: “Trong mọi giai đoạn phát triển, người lao động luôn là yếu tố trung tâm quyết định chất lượng vận hành và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn lao động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến”.

Theo đồng chí Hoàng Hải, Công ty đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm cường độ làm việc trực tiếp và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. “Dù công nghệ phát triển đến đâu thì con người vẫn là yếu tố cốt lõi. Văn hóa doanh nghiệp ngành điện không chỉ nằm ở tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động mà còn ở sự sẻ chia, đồng hành và quan tâm thực chất tới người lao động”, đồng chí Hoàng Hải khẳng định.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm hỏi, động viên thân nhân người lao động không may qua đời do ốm đau, bệnh hiểm nghèo.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Người lao động trực tiếp là lực lượng giữ vai trò then chốt trong công tác quản lý vận hành và bảo đảm cung ứng điện. Vì vậy, các hoạt động Tháng Công nhân phải thực sự hướng về cơ sở, chăm lo đúng đối tượng, kịp thời động viên người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm điện ngày càng cao, đặc biệt vào mùa hè và thời điểm thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, người lao động ngành điện phải đối mặt với áp lực rất lớn. Chính vì vậy, việc tạo môi trường làm việc an toàn, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư người lao động là nhiệm vụ được Công đoàn Công ty đặc biệt quan tâm.

Tại Điện lực Cẩm Thủy, là đơn vị quản lý lưới điện trải rộng trên địa bàn miền núi, công tác chăm lo người lao động được triển khai sát thực tế sản xuất. Ông Vũ Viết Thanh, Phó Trưởng Điện lực Cẩm Thủy chia sẻ: “Anh em công nhân trực tiếp ngoài hiện trường rất vất vả, nhất là khi xử lý sự cố trong điều kiện nắng nóng hoặc mưa dông. Vì vậy, Công đoàn đơn vị luôn cố gắng đồng hành từ những việc nhỏ nhất như nước uống, bữa ăn, động viên kịp thời để anh em yên tâm công tác”.

Anh Phạm Văn Hân, Nhân viên Điện lực Cẩm Thủy trong phút giây nghỉ ngơi ngoài hiện trường.

Vừa hoàn thành kiểm tra tuyến đường dây trên cao, anh Phạm Văn Hân, nhân viên Điện lực Cẩm Thủy tranh thủ lau những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng, tâm sự: “Mùa nắng nóng luôn là giai đoạn áp lực nhất đối với ngành điện. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao khiến nguy cơ quá tải, hư hỏng thiết bị và sự cố cục bộ cũng gia tăng. Những ngày vừa qua, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt 35 độ C, anh em gần như phải làm việc liên tục ngoài hiện trường. Có hôm đang ăn cơm cũng phải lập tức lên đường xử lý sự cố”.

Theo anh Hân, công việc của công nhân điện lực không chỉ vất vả bởi thời tiết khắc nghiệt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Những cột điện cao hàng chục mét, hệ thống dây dẫn dày đặc cùng hơi nóng hầm hập từ mặt đường và thiết bị khiến cường độ lao động càng thêm khắc nghiệt. “Mỗi công việc đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn. Trước khi lên cột, anh em phải kiểm tra kỹ thiết bị bảo hộ, dây an toàn, dụng cụ kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với lực lượng phía dưới. Dưới nền nhiệt cao kéo dài, sự mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều khiến chúng tôi thêm động lực là luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo đơn vị và tổ chức Công đoàn ngay tại hiện trường”, anh Hân cho biết.

Ông Đỗ Văn Thạch, Chuyên viên chính phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty Điện lực Thanh Hóa được vinh danh và trao thưởng tại chương trình tuyên dương “Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2026”.

Tháng Công nhân năm 2026 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa còn gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng tới nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; tuyên truyền truyền thống giai cấp công nhân, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, đồng thời phát hiện, lan tỏa các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

Từ những cuộc đối thoại cởi mở, những chuyến thăm hỏi tận nơi đến sự sẻ chia ngay tại hiện trường lao động, Tháng Công nhân năm nay tại Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cho thấy rõ tinh thần hướng về người lao động bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đó không chỉ là sự động viên trong thời điểm khó khăn, mà còn góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó của đội ngũ công nhân ngành điện – những người đang âm thầm giữ cho dòng điện luôn thông suốt, an toàn và ổn định.

Hùng Mạnh