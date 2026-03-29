Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026: Khơi thông nguồn lực - Tạo đà bứt phá

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức trong thời điểm có ý đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời, cũng là thời điểm Thanh Hóa vừa hoàn thiện tinh gọn bộ máy, khẳng định cam kết vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sẵn sàng đồng hành, tiếp sức cho doanh nghiệp bứt phá, cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Sáng 29/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương dự hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị.

Về phía các tổ chức quốc tế, có ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan ngoại giao của các nước Lào, Ấn Độ tại Việt nam; các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Italia, Ấn Độ, Thái Lan; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và đại diện các tổ chức quốc tế dự hội nghị.

Về phía các tỉnh, thành bạn, có đại diện lãnh đạo và các sở, ban, ngành của Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Ninh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Huế.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, các hiệp hội, doanh nghiệp dự hội nghị.

Nội lực và khát vọng mạnh mẽ

Là tỉnh có quy mô lớn cả về diện tích và dân số, Thanh Hóa sở hữu đầy đủ các điều kiện phát triển của một “Việt Nam thu nhỏ”, với 3 vùng sinh thái đặc trưng: miền núi, đồng bằng và ven biển.

Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ kết nối khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung với đồng bằng Sông Hồng, đồng thời là điểm giao thoa thuận lợi giữa hành lang kinh tế Bắc - Nam với các tuyến liên kết vùng và quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Thanh Hóa còn sở hữu hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, với đầy đủ các loại hình giao thông: đường bộ cao tốc, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không.

Cùng với đó là không gian phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics đang được mở rộng nhanh chóng, tạo nền tảng quan trọng để đón các dòng vốn đầu tư mới.

Những năm gần đây, Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương có bước tiến mạnh về quy mô nền kinh tế và năng lực cạnh tranh. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Quy mô GRDP năm 2025 đạt 333.617 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ.

Trong nhiều năm qua, Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thu hút được 503 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 77 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 79.000 tỷ đồng và gần 1,6 tỷ USD. Nhiều dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng cấp điện... Đến nay, tỉnh có 192 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 19 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước.

Những kết quả này không chỉ phản ánh rõ nét tiềm năng, nội lực và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Thanh Hóa; mà còn là minh chứng sinh động cho những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11% trở lên, tiếp tục duy trì trong nhóm địa phương tăng trưởng cao của cả nước. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 7.900 USD trở lên, trong khi thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 triệu đồng/năm trở lên.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt từ 840.000 tỷ đồng trở lên, giá trị xuất khẩu đến năm 2030 đạt từ 15 tỷ USD, thành lập mới ít nhất 15.000 doanh nghiệp, đưa khu vực doanh nghiệp trở thành lực lượng quan trọng hơn nữa trong thúc đẩy tăng trưởng.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 57% GRDP, dịch vụ chiếm 33%, trong đó riêng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm từ 36% trở lên.

Đồng thời, kinh tế số được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GRDP, cho thấy rõ định hướng chuyển đổi số và nâng cao năng suất nền kinh tế đang trở thành trục phát triển quan trọng.

“Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh luôn coi doanh nghiệp là lực lượng trung tâm của tăng trưởng, là đối tác đồng hành trong hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh Hóa bước vào giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu rất rõ ràng: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững; mở rộng quy mô kinh tế nhưng phải đi liền với nâng cao chất lượng tăng trưởng; thu hút đầu tư không chỉ theo số lượng mà phải hướng tới hiệu quả, giá trị gia tăng, công nghệ, môi trường và khả năng lan tỏa.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt. Thanh Hóa cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch, cạnh tranh và thân thiện, trong đó lấy hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư làm thước đo chất lượng điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa không chỉ mời gọi đầu tư bằng tiềm năng, mà bằng cả tinh thần đồng hành và trách nhiệm thực thi. Tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ khâu khảo sát, lựa chọn địa điểm, tiếp cận quy hoạch, đất đai, hạ tầng; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, định kỳ hằng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe, đối thoại và chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ở cấp cơ sở, người đứng đầu chính quyền địa phương cũng sẽ bố trí thời gian định kỳ để tiếp và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây là một cam kết rất cụ thể, thể hiện rõ quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.

Với phương châm “Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”, thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. “Chúng tôi trân trọng mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu cơ hội, mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài tại Thanh Hóa, cùng chung tay xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một địa phương phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Củng cố niềm tin, đề xuất mở rộng dư địa hợp tác

Tại hội nghị, đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, Công ty TNHH gốm sứ Etrillion, Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa, Công ty Staboo Holding AG... đã chia sẻ quan điểm, đánh giá về tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời đề xuất, kiến nghị mở rộng liên kết, hạ tầng và chất lượng dịch vụ hỗ trợ.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đánh giá: Thanh Hóa là một trong những địa phương có vị thế đặc biệt trong bức tranh phát triển kinh tế của Việt Nam. Với dân số lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận lợi giữa Bắc bộ và Bắc Trung bộ, tỉnh đang hội tụ nhiều điều kiện để phát triển toàn diện.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Hiệp, điều đáng ghi nhận hơn cả là môi trường đầu tư tại Thanh Hóa đang ngày càng thông thoáng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn, góp phần củng cố niềm tin cho doanh nghiệp khi lựa chọn địa phương là điểm đến đầu tư.

Hiện Vingroup đang triển khai dự án Khu đô thị Vinhomes Star City với quy mô hơn 147 ha tại Thanh Hóa. Doanh nghiệp cho biết, trong quá trình triển khai dự án, tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp trách nhiệm và hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án được triển khai đúng tiến độ, đồng thời cho thấy sự ổn định và nhất quán của môi trường đầu tư tại địa phương.

Ông Yasuaki Watanabe, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 phát biểu.

Ở góc nhìn của nhà đầu tư FDI quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, đại diện Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 cho rằng: Thanh Hóa, đặc biệt là Khu Kinh tế Nghi Sơn, đang cho thấy tiềm năng rất lớn để phát triển công nghiệp bền vững. Trong suốt quá trình vận hành, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, kịp thời và thiết thực từ lãnh đạo tỉnh cũng như Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn. Một số tình huống phát sinh trong thực tế sản xuất - vận hành đã nhận được sự phối hợp nhanh chóng của các cơ quan chức năng địa phương, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động ổn định.

Đại diện Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, thuộc Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đánh giá tích cực đối với môi trường đầu tư của tỉnh, khẳng định sẽ phát triển dự án theo hướng khu công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng đến thu hút các nhà đầu tư sản xuất tiên tiến.

Ông Kenta Kawanabe,Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa.

Theo doanh nghiệp, những nỗ lực của Thanh Hóa trong cải thiện thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch và đầu tư hạ tầng đã tạo ra nền tảng quan trọng để các nhà đầu tư yên tâm triển khai kế hoạch lâu dài. Đại diện doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn cùng tỉnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có khả năng hỗ trợ chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển cho khu vực.

Ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Etrillion phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Etrillion - nhà đầu tư Trung Quốc đang triển khai dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam tại Thanh Hóa, chỉ sau thời gian ngắn hoàn tất thủ tục đầu tư, dự án đã được tỉnh hỗ trợ mạnh mẽ thông qua cơ chế “làn xanh”, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam tại Thanh Hóa có quy mô sử dụng đất 33,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu USD, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 4.700 lao động và đóng góp khoảng 12 triệu USD/năm vào ngân sách địa phương khi đi vào hoạt động ổn định.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc được tỉnh quan tâm, hỗ trợ về hạ tầng kết nối ngoài hàng rào dự án và đồng hành trong quá trình triển khai đã tạo dựng niềm tin rất lớn, củng cố quyết định đầu tư lâu dài tại Thanh Hóa.

Ông Brandenberger Marco Roger, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Staboo Holding AG - Thụy Sỹ phát biểu tại hội nghị.

Những đánh giá tích cực, cùng với các kiến nghị mang tính xây dựng từ doanh nghiệp, chính là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa thu hút các dòng vốn chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Chính phủ kiến tạo, Thanh Hóa hành động, doanh nghiệp tiên phong

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Thanh Hóa đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, với truyền thống lịch sử, vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng, cùng quy mô dân số, diện tích, không gian phát triển và hệ thống hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, Thanh Hóa đang có đầy đủ điều kiện để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Thủ tướng cho rằng, để đi xa hơn Thanh Hóa cần có tư duy quy hoạch tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, chiến lược hơn, phải biết kết nối hiệu quả các lợi thế nội tại của địa phương với các cực tăng trưởng, các trung tâm động lực của vùng và cả nước.

Trong đó, tỉnh cần tiếp tục phát huy hiệu quả các không gian phát triển trọng điểm, đặc biệt là Khu Kinh tế Nghi Sơn, đồng thời bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững, gắn với yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng, mở rộng liên kết và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, định hướng thu hút đầu tư của Thanh Hóa trong thời gian tới phải được thực hiện theo hướng có chọn lọc, lấy hiệu quả, công nghệ, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững làm tiêu chí trung tâm.

Thanh Hóa không chỉ cần nhiều dự án, mà quan trọng hơn là cần những dự án tốt, có sức lan tỏa, có khả năng tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị khu vực, quốc gia và quốc tế.

Thủ tướng định hướng, Thanh Hóa cần ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, hiện đại, có khả năng phát huy tốt hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của địa phương. Trong đó, tỉnh cần khai thác hiệu quả 4 trung tâm động lực “Tứ Sơn” cùng với 6 hành lang kinh tế để tạo ra mạng lưới phát triển liên kết, đồng bộ và lan tỏa.

Về các lĩnh vực ưu tiên, Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa cần tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu; công nghiệp hỗ trợ; cảng biển, logistics; hạ tầng khu công nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn; phát triển mạnh du lịch và kinh tế biển tại Sầm Sơn; đẩy mạnh công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không tại Lam Sơn - Sao Vàng; đồng thời phát triển công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương tại Bỉm Sơn.

Để thực hiện được các định hướng nêu trên, Thủ tướng nhấn mạnh cần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, coi đây là yếu tố nền tảng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược theo hướng hiện đại, kết nối trong tỉnh, liên vùng, quốc gia và quốc tế; trong đó, hạ tầng phải thực sự đi trước, mở đường cho phát triển.

Đối với Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa vai trò của khu vực này như một cực tăng trưởng, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực, đồng thời nghiên cứu các hướng phát triển mới như trung chuyển năng lượng, hình thành kho dự trữ dầu thô, xăng dầu, khí gắn với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án điện khí trong tương lai.

Gửi gắm tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp đến với Thanh Hóa bằng tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp: Doanh nghiệp hãy “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm”, cùng Thanh Hóa kiến tạo giá trị và phát triển. Chính phủ cam kết luôn đồng hành, ủng hộ địa phương và doanh nghiệp; trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, địa phương chủ động hành động, doanh nghiệp tiên phong. Khu vực công - tư cần phối hợp chặt chẽ và Nhân dân đồng thuận, hưởng lợi từ thành quả phát triển.

Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đã lựa chọn Thanh Hóa bằng niềm tin, kỳ vọng và tinh thần cống hiến; đồng thời nhấn mạnh cần biến niềm tin ấy thành những dự án cụ thể, sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thanh Hóa và đất nước.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án, với tổng số vốn đầu tư là gần 30.000 tỷ đồng; trao biên bản ghi nhớ đầu tư thực hiện 14 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 72.700 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường và Trưởng Ban Quản lý KKTNS và CKCN trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Đây là những định hướng rất quan trọng để Thanh Hóa cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thời gian tới.

Tỉnh sẽ nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; tập trung phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, khắc phục những điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quyết tâm đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Thanh Hóa luôn cam kết là đối tác tin cậy, điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư; đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền phục vụ theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cùng những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ tin tưởng, sau hội nghị này sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, tìm hiểu sâu hơn về cơ hội hợp tác và quyết định đầu tư vào Thanh Hóa.

Tỉnh luôn rộng mở chào đón những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, có khát vọng đồng hành phát triển và cùng chia sẻ những cơ hội thành công trên vùng đất giàu tiềm năng, giàu truyền thống và đang chuyển động mạnh mẽ này.

Minh Hằng - Minh Hiếu