Truyền thông Malaysia “hiến kế” phá lưới tuyển Việt Nam tại Thiên Trường; Iran cấm các đội thể thao thi đấu tại quốc gia “thù địch”

Truyền thông Malaysia "hiến kế" phá lưới tuyển Việt Nam tại Thiên Trường

Truyền thông Malaysia “hiến kế” phá lưới tuyển Việt Nam tại Thiên Trường

Trước thềm trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027, tờ Bharian (Malaysia) tin rằng thầy trò HLV Cklamovski vẫn có thể gây bất ngờ dù thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò. "Vũ khí" chính của Malaysia nằm ở bộ đôi nội binhđang có phong độ cao là Faisal Halim và Safawi Rasid.

Tuyển Malaysia phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam mà không có 7 cầu thủ nhập tịch gian lận (Ảnh: AFC).

Báo chí nước bạn nhận định tuyển Việt Nam là “cường quốc bóng đá khu vực” với sự góp mặt của bộ đôi Xuân Son – Hoàng Hên. Để giành chiến thắng danh dự, Malaysia được khuyên nên nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn của hàng thủ và tận dụng tối đa các đòn phản công chớp nhoáng. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h ngày 31/3 tại Ninh Bình.

U20 nữ Việt Nam sẵn sàng cho Vòng chung kết châu Á 2026 tại Thái Lan

Ngày 29/3, đội tuyển U20 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko đã có mặt tại Bangkok, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục giải châu lục. Với danh sách 23 cầu thủ tối ưu, toàn đội đã ổn định nơi lưu trú và bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Trung Quốc vào lúc 16h ngày 1/4.

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U20 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Nằm tại bảng đấu cùng Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh, mục tiêu của các cô gái trẻ là nỗ lực tiến sâu để cạnh tranh một trong bốn suất tham dự U20 nữ thế giới 2026. Đây là cơ hội lớn để bóng đá nữ Việt Nam khẳng định vị thế và tích lũy kinh nghiệm quý báu tại đấu trường đỉnh cao.

Tuyển Pháp khẳng định chiều sâu đội hình bằng chiến thắng áp đảo trước Colombia

Dù thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thắng Brazil, đội tuyển Pháp vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Colombia trong trận giao hữu tại Mỹ. Ngôi sao trẻ 20 tuổi Desire Doue rực sáng với cú đúp bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, bên cạnh pha lập công bằng đầu của Marcus Thuram.

Doue toả sáng với cú đúp vào lưới Colombia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, “Les Bleus” hoàn toàn làm chủ thế trận và thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc trước thềm World Cup 2026. Bàn thắng danh dự của Campaz ở phút 77 là không đủ để đại diện Nam Mỹ lật ngược thế cờ trước một dàn cầu thủ phụ nhưng đầy chất lượng của tuyển Pháp.

Iran cấm các đội thể thao thi đấu tại quốc gia “thù địch”

Bộ Thể thao Iran vừa ban hành lệnh cấm các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ thi đấu tại những quốc gia bị coi là “thù địch” nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên. Quyết định này gây ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu của CLB Tractor Sazi tại Saudi Arabia trong khuôn khổ AFC Champions League sắp tới.

Các cầu thủ Tractor Sazi mừng bàn trong trận thắng PFC Nasaf 1-0 tại AFC Champions League Elite ngày 24/11/2025. Ảnh: AFC

Đặc biệt, trước thềm World Cup 2026, Iran đang đàm phán với FIFA để chuyển các trận vòng bảng từ Mỹ sang Mexico do lo ngại căng thẳng chính trị. Dù khẳng định không tẩy chay giải đấu, phía Iran cho rằng việc đưa đội tuyển tới Mỹ là vô cùng khó khăn trong bối cảnh xung đột quân sự leo thang từ cuối tháng 2.

Tottenham sa thải HLV Igor Tudor

Tối 29/3, Tottenham chính thức chia tay HLV Igor Tudor sau chuỗi thành tích bết bát khiến đội bóng rơi xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.

HLV Tudor rời Tottenham chỉ sau 6 tuần.

Chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận tại Premier League và bị loại khỏi Champions League, Tudor rời đi trong bối cảnh Spurs đối mặt nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1992.

De Zerbi đã lọt vào “tầm ngắm” của Tottenham.

Ban lãnh đạo “Gà trống” hiện đang nỗ lực thuyết phục Roberto De Zerbi tiếp quản ghế nóng bằng một dự án dài hạn và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Trong trường hợp thương thảo thất bại, HLV Sean Dyche được xem là phương án dự phòng ngắn hạn để cứu vãn con tàu đắm Tottenham trong giai đoạn sinh tử còn lại của mùa giải.

