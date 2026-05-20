Trưởng thôn 8X đi đầu trong phát triển kinh tế

Tại thôn Suội (xã Thiết Ống), xưởng sản xuất cán dao của trưởng thôn 8X Bùi Văn Thắng là mô hình tiêu biểu cho phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, cơ sở còn là minh chứng cho sự chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất dám nghĩ, dám làm, xây dựng của vị trưởng thôn trẻ. Cơ nghiệp từ xưởng sản xuất cán dao với doanh thu gần 500 triệu đồng/năm đang lan tỏa tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ ở địa phương.

Cơ sở sản xuất cán dao của anh Bùi Văn Thắng, trưởng thôn Suội, xã Thiết Ống. Ảnh: Tiến Đông

Bên ấm trà mới pha, anh Thắng (sinh năm 1988) chia sẻ: Cũng như bao thanh niên khác ở miền núi, sau khi học xong cấp 3, anh thi đậu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chuyên ngành Quản lý văn hóa thông tin cơ sở. Sau khi học xong, anh rời quê hương đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội việc làm, nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, các công việc anh làm thuê đều không phù hợp với bản thân. Năm 2021, anh trở về địa phương và cơ duyên đã đưa anh đến với một xưởng sản xuất cán dao tại xã Bá Thước. Tại đây, với đức tính cần cù và ham học hỏi, anh không chỉ nhanh chóng nắm vững kỹ thuật, mà còn chủ động tìm hiểu, kết nối với các mối nhập hàng. Nhận thấy đây là một hướng đi đầy tiềm năng, anh quyết tâm ở lại quê hương để biến ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất của mình thành hiện thực. Năm 2022 là một cột mốc quan trọng, chủ cơ sở sản xuất cán dao chuyển đổi công việc khác. Nắm lấy cơ hội, anh bàn bạc cùng gia đình và mạnh dạn vay vốn, đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua lại các máy móc chuyên dụng như máy chẻ, máy cắt và máy thụt, mở một xưởng sản xuất nhỏ ngay tại nhà.

Từ quyết định táo bạo kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn cùng với sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình, hiện tại xưởng sản xuất cán dao của gia đình anh Thắng đã đi vào hoạt động ổn định. Sau một thời gian sản xuất kinh doanh, có nguồn thu nhập ổn định đã giúp anh sửa sang nhà cửa, mua 1 xe ô tô tải và 1 xe ô tô con phục vụ đời sống, sản xuất kinh doanh. Hiện nay, mỗi ngày anh sử dụng xe tải đi đến các hộ dân thu mua khoảng 2 tấn nguyên liệu và sản xuất ra khoảng 6.000 cán dao, tạo công ăn việc làm cho 4 lao động. Một tuần anh chở khoảng 3 tấn cán dao thành phẩm xuống làng nghề rèn dao tại xã Hoa Lộc giao hàng. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình anh thu về gần 500 triệu đồng. Đây là một con số vô cùng ấn tượng và là niềm mơ ước của nhiều hộ gia đình ở khu vực nông thôn miền núi và cũng là động lực để anh tiếp tục tái đầu tư, mở rộng sản xuất.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, trên cương vị trưởng thôn Suội, anh Thắng còn khẳng định vai trò là “cầu nối” giữa chính quyền và Nhân dân. Toàn thôn hiện có 44 hộ, với 186 nhân khẩu, bằng tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và cách làm linh hoạt, anh Thắng không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn tích cực định hướng người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiết Ống, Nguyễn Thế Nghị cho biết: "Anh Bùi Văn Thắng là trưởng thôn 8X năng động, dám nghĩ, dám làm và luôn chủ động tìm tòi hướng đi mới. Cơ sở sản xuất cán dao của anh có ý nghĩa định hướng trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương. Không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi, anh còn là cán bộ thôn nhiệt huyết, được bà con tín nhiệm. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm, anh đang trở thành nguồn cảm hứng sống động, lan tỏa ý chí vượt khó và khát vọng làm giàu chính đáng cho thế hệ trẻ tại địa phương. Cơ sở sản xuất cán dao của anh Thắng là một minh chứng rõ nét cho việc thanh niên nông thôn hoàn toàn có thể làm giàu nếu biết phát huy lợi thế quê hương và có một lộ trình đúng đắn".

Tiến Đông