Người cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lộc, Bí thư Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Vĩnh Lộc, anh Phạm Hữu Hảo xác định đây là môi trường để bản thân được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhất là lan tỏa “ngọn lửa” nhiệt huyết đến nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

Đoàn xã Vĩnh Lộc hiện có 56 tổ chức cơ sở đoàn. Là Phó Bí thư Đoàn xã, anh Hảo luôn xác định phải có bản lĩnh, tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đưa phong trào thanh niên không ngừng phát triển. Anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi địa phương. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về những chương trình, kế hoạch và phong trào của tổ chức đoàn, hội; tích cực kết nối, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai nhiều công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trên địa bàn.

Năm 2025, xác định xung kích, tình nguyện là thế mạnh của ĐVTN, dưới sự dẫn dắt của Phó Bí thư Đoàn xã Phạm Hữu Hảo, Đoàn xã Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tiêu biểu như: Huy động 5 đội hình thanh niên hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở làm nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 12 công trình khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn xã với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng; phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng số tiền tài trợ 160 triệu đồng...

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Đoàn xã đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Vận động hơn 150 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ 50 suất quà trị giá gần 35 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động của tổ chức đoàn, với cương vị là một thầy giáo được phân công đứng lớp tại Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc, anh Hảo được đánh giá là một thầy giáo giỏi, luôn cống hiến hết mình. Với phương châm “đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm”, anh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, đưa phần mềm Plickers vào các tiết học. Thông qua việc sử dụng thẻ mã cá nhân cho từng học sinh, kết hợp thiết bị di động để quét và thu nhận kết quả tức thì, anh có thể nhanh chóng đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh, từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp. Cùng với đó, việc sử dụng hình ảnh, video ngắn, câu chuyện, tình huống và hình thức sân khấu hóa đã giúp bài học dễ tiếp cận hơn.

Nhờ cách làm sáng tạo, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức hiệu quả mà còn được rèn luyện các kỹ năng như ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, thuyết trình, xây dựng video, cũng như vận dụng kiến thức Ngữ văn vào thực tiễn. Môn Ngữ văn vì thế cũng trở thành môn học được nhiều học sinh yêu thích. Chất lượng giảng dạy được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi luôn duy trì từ 80% trở lên, không có học sinh yếu, kém.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, anh cũng luôn thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm cao, bám sát từng đối tượng học sinh. Nhờ đó, chất lượng mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026, dưới sự hướng dẫn của anh cả 3 học sinh tham gia kỳ thi đều đoạt giải.

Không chỉ ghi dấu ấn trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, anh còn khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng khi xuất sắc giành giải nhất tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2025-2026.

Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Phó Bí thư Đoàn xã, Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc Phạm Hữu Hảo đã thể hiện rõ năng lực của một cán bộ đoàn ưu tú trên cương vị công tác. Những thành tích nổi bật đạt được của anh đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, UBND xã khen thưởng. Trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) anh Phạm Hữu Hảo đã vinh dự được tặng Bằng khen “Gương cán bộ Đoàn tiêu biểu giai đoạn 2022-2025” của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Lê Phượng