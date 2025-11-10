Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vĩnh Lộc

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn 8, xã Vĩnh Lộc.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến tặng khu dân cư thôn 8, xã Vĩnh Lộc bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và Nhân dân khu dân cư thôn 8 đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào xây dựng nông thôn mới của khu dân cư trong thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Thôn 8, xã Vĩnh Lộc có diện tích tự nhiên hơn 144 ha, 251 hộ dân với 910 nhân khẩu. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2 hộ (0,19%). Trong năm 2025, thôn đã huy động hơn 250 triệu đồng và 120 ngày công để xây dựng, chỉnh trang hạ tầng, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp.

Các phong trào văn hóa, thể thao, khuyến học - khuyến tài được quan tâm, phát triển sâu rộng. Toàn thôn có 95,2% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học, nhiều em đạt thành tích cao trong học tập. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, người cao tuổi, hộ nghèo được duy trì thường xuyên; các hoạt động thể thao, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm... Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho tinh thần gắn bó, đồng lòng của Nhân dân thôn 8, góp phần tô thắm thêm truyền thống đại đoàn kết - nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quê hương.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn 8 đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn 8 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tập trung xây dựng cộng đồng đoàn kết, môi trường sống thân thiện; xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, trật tự; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ, chính quyền thôn tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ đảng viên gương mẫu, gần dân, lắng nghe dân; tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh cộng đồng, chung sức xây dựng thôn 8 ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Văn Tuấn ở thôn 8, xã Vĩnh Lộc.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Ngày hội, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn 8 bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” – biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Văn Tuấn ở thôn 8, xã Vĩnh Lộc; trao 11 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc tặng quà cho khu dân cư và 5 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn.

Tô Hà