Trước thềm G20, IMF kêu gọi hợp tác giảm rào cản thương mại tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng

Các nhà lãnh đạo của Nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới (G20) dự kiến gặp nhau vào cuối tuần này tại Nam Phi, nhưng sẽ vắng mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo của Argentina cùng Mexico. Trước thềm Hội nghị, Quỹ tiền tệ quốc tế đã kêu gọi các nước hợp tác, giảm rào cản thương mại đang tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng.

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Constructionnews

Cuộc họp diễn ra sau một năm đầy căng thẳng thương mại và thuế quan, chủ yếu do Mỹ dẫn đầu, trong bối cảnh tổng thống Trump tìm cách hồi hương sản xuất trong nước và kết thúc những gì ông gọi là thập kỷ bất bình đẳng thương mại đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), mặc dù tình trạng giảm lạm phát đang tiếp diễn, nhưng lạm phát chung vẫn sẽ ở mức khoảng 3,5% tại các nước G20 trong năm 2025. Quỹ này dự báo lạm phát toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn, do nhu cầu giảm và giá năng lượng đi xuống. Tuy nhiên, tăng thuế quan lại là rủi ro tại các nền kinh tế áp dụng mức thuế cao, điển hình như Mỹ.

Các chỉ số kinh tế nhanh đã chỉ ra giá sản xuất tại Mỹ đang tăng, cùng với lạm phát lõi có xu hướng đi lên. IMF dự báo lạm phát lõi của Mỹ sẽ không trở lại mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho đến năm 2027, tức chậm hơn hai năm so với dự báo trong báo cáo IMF gửi G20 năm ngoái.

IMF kêu gọi các nước hợp tác giảm rào cản thương mại đang tác động tiêu cực tới tăng trưởng toàn cầu Ảnh: Reuters

Trong báo cáo gửi tới G20, IMF kêu gọi các nước hợp tác để giảm rào cản thương mại và hạn chế sự bất định, vốn đang tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng. Quỹ khuyến nghị các thành viên G20 xây dựng “lộ trình chính sách thương mại rõ ràng và minh bạch”, đồng thời tránh các cam kết mua hàng hoặc hạn chế định lượng. IMF không nhắc trực tiếp đến các thỏa thuận thương mại gần đây của Mỹ với một số đối tác, nhiều trong số đó bao gồm các cam kết mua hàng, nhưng cảnh báo rằng các hạn chế kiểu này có thể gây tác động tiêu cực lên thương mại và tăng trưởng toàn cầu.

Cuộc họp G20 lần này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng trung hạn của nhóm được dự báo yếu nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2009, với các thách thức gồm dân số già hóa, cân đối tài chính công căng thẳng, và rủi ro từ bảo hộ thương mại. IMF nhấn mạnh rằng các nước cần phối hợp chính sách, thúc đẩy cải cách cơ cấu và đầu tư dài hạn để duy trì ổn định tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro kinh tế trong thập kỷ tới.

Vân Bình

Nguồn: Reuters