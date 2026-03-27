Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại ổn định với Mỹ

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại với Mỹ, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn tiếp tục duy trì đối thoại nhằm ổn định quan hệ song phương.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào gặp nhau bên lề cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Cameroon ngày 26/3. Ảnh: CCTV

Phát biểu trong cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết hợp tác kinh tế - thương mại cần tiếp tục đóng vai trò là “trụ cột” và “động lực” quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Thông tin được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố sau cuộc trao đổi diễn ra bên lề một cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Cameroon ngày 26/3.

Theo ông Vương Văn Đào, trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc duy trì đối thoại và phối hợp giữa Trung Quốc và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế thế giới. Ông nhấn mạnh hai bên cần “xử lý phù hợp mối quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác”, trong đó cạnh tranh cần được đặt trong khuôn khổ lành mạnh, minh bạch, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho rằng hai nước cần tránh các hình thức cạnh tranh không lành mạnh, tăng cường trao đổi chính sách, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển theo hướng ổn định, bền vững và có thể dự báo. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của thị trường.

Tại cuộc gặp, phía Trung Quốc bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” trước các cuộc điều tra theo Mục 301 của Mỹ nhằm vào một số nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến môi trường thương mại quốc tế và gây thêm áp lực đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết trong tháng 3 đã khởi động đợt điều tra thứ hai theo Mục 301 đối với khoảng 60 nền kinh tế, liên quan đến những nội dung mà phía Mỹ cho là chưa có biện pháp xử lý đầy đủ vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Động thái này được cho là nhằm tăng cường thực thi các tiêu chuẩn thương mại mà Mỹ theo đuổi.

Giới quan sát nhận định, các cuộc tiếp xúc cấp cao và đối thoại chuyên ngành giữa hai bên thời gian gần đây cho thấy nỗ lực duy trì kênh trao đổi, kiểm soát khác biệt và tìm kiếm điểm đồng thuận trong hợp tác kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, việc Trung Quốc và Mỹ thúc đẩy hợp tác ổn định được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại và tăng trưởng chung.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.