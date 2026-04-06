Trung Quốc, Nga, Ấn Độ thúc đẩy đối thoại, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Các nước gồm Trung Quốc, Nga và Ấn Độ tăng cường trao đổi ngoại giao, kêu gọi ngừng bắn và nối lại đối thoại nhằm hạ nhiệt tình hình tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran tiếp tục leo thang.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng, cả hai nước nên nỗ lực giảm leo thang xung đột tại Trung Đông. Ảnh: REUTERS

Ngày 5/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan tới tình hình tại Eo biển Hormuz.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Vương Nghị nhấn mạnh giải pháp căn bản để xử lý các vấn đề an ninh hàng hải tại khu vực là đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ giải quyết các điểm nóng thông qua đối thoại và đàm phán.

Hai bên cũng cho rằng, với vai trò là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, Trung Quốc và Nga cần duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, qua đó thúc đẩy sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực hòa giải.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ngoại trưởng đã trao đổi về các biện pháp nhằm sớm đạt được ngừng bắn và khởi động tiến trình đối thoại chính trị - ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh cần tránh các hành động có thể làm suy giảm cơ hội giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp hòa bình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Nga và Ấn Độ, trao đổi về tình hình khu vực cũng như các tác động an ninh và kinh tế. Ảnh: AA

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng nhất trí về sự cần thiết phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, công nghiệp và năng lượng, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Bushehr – cơ sở đang chịu sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Hai bên cảnh báo những hành động nhằm vào các cơ sở nhạy cảm như vậy có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn khu vực, bao gồm nguy cơ xảy ra sự cố phóng xạ, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn cho nhân viên làm việc tại các cơ sở này.

Nga cũng bày tỏ hy vọng các nỗ lực quốc tế nhằm giảm leo thang sẽ đạt kết quả, qua đó góp phần hướng tới ổn định lâu dài tại Trung Đông, đồng thời cho rằng việc quay trở lại bàn đàm phán là yếu tố then chốt.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, trao đổi về tình hình khu vực cũng như các tác động an ninh và kinh tế.

Ông Araqchi kêu gọi các bên có ảnh hưởng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế và thúc đẩy các giải pháp hòa bình. Phía Ấn Độ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục ổn định và an ninh, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt xung đột.

Các động thái ngoại giao dồn dập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông kéo dài hơn một tháng qua, làm gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng toàn cầu – và làm gia tăng quan ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng trong khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, TASS, Xinhua