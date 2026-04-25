Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND: 90 phút định đoạt số phận trụ hạng

Cuộc đua trụ hạng tại V.League 2025/2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt, vì vậy màn so tài giữa Đông Á Thanh Hóa (17 điểm) và PVF-CAND (13 điểm) lúc 18h00 ngày 25/4 mang đầy đủ tính chất để có thể coi là trận “chung kết ngược”. Không chỉ là 3 điểm, đây còn là trận đấu có thể định hình cục diện của nhóm cuối bảng trong những vòng còn lại.

Thanh Hóa bước vào trận đấu này với vị trí thứ 12, thứ hạng chưa an toàn nhưng vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Trận hòa 1-1 trước SLNA ở vòng trước giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp duy trì khoảng cách nhất định với nhóm “cầm đèn đỏ”.

Tuy nhiên, phía sau kết quả tạm chấp nhận ấy là hàng loạt vấn đề chưa có lời giải. Khó khăn tài chính, tình trạng nợ lương kéo dài cùng sự vắng mặt của chân sút chủ lực Rimario đang tác động không nhỏ đến tâm lý và sự ổn định của đội bóng xứ Thanh.

Đông Á Thanh Hóa vẫn đem lại niềm tin cho người hâm mộ nhờ sức chiến đấu không biết mệt mỏi.

Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất của Thanh Hóa lúc này vẫn là tinh thần chiến đấu. Trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, họ vẫn biết cách “liệu cơm gắp mắm”, chắt chiu từng điểm số để nuôi hy vọng trụ hạng. Trên sân nhà, Thanh Hóa hiểu rằng một chiến thắng không chỉ giúp họ tạo khoảng cách an toàn lên tới 7 điểm với chính đối thủ, mà còn giải tỏa áp lực đang đè nặng lên toàn đội.

Ở phía bên kia chiến tuyến, PVF-CAND thậm chí còn rơi vào tình thế nguy cấp hơn. Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại đang đứng áp chót và chỉ hơn đội cuối bảng đúng 1 điểm. Chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng (trong đó có 5 thất bại) phản ánh rõ phong độ bất ổn của thầy trò HLV Trần Tiến Đại. Dù đã hai lần thay “tướng” trong mùa giải, PVF-CAND vẫn chưa tìm được lời giải cho bài toán phong độ.

Song, chính thế khó lại có thể trở thành động lực. Trước một Thanh Hóa đang gặp nhiều bất ổn, PVF-CAND vẫn có những cơ sở để đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nếu làm được điều đó, họ không chỉ gia tăng cơ hội trong cuộc đua trụ hạng mà còn trực tiếp kéo đối thủ vào vòng xoáy nguy hiểm.

Xét về lực lượng, cả hai đội đều chịu tổn thất. Thanh Hóa mất Rimario - mũi nhọn quan trọng trên hàng công, trong khi PVF-CAND không có sự phục vụ của Anh Tuấn và Văn Việt do án treo giò.

Ở lượt đi, hai đội đã hòa nhau 2-2 trong một trận đấu giàu cảm xúc. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại, nhưng với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm thoát hiểm, Thanh Hóa được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, trong một trận “chung kết ngược”, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Hoàng Sơn