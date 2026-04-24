Cấm đường phục vụ Khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 15/4/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn và xếp xe đại biểu khai mạc Lễ hội.

Theo phương án, người dân không di chuyển phương tiện vào khu vực tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 và hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân đến phường Sầm Sơn trong thời gian tổ chức khai mạc Lễ hội.

Từ 15h00 đến 24h00 ngày 25/4/2026, cấm xe ô tô tải vào địa bàn phường Sầm Sơn.

Từ 20h30 đến 24h00 ngày 25/4/2026, cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ thành phố Thanh Hóa cũ đến phường Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã.

Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” chính thức khai mạc vào 19h30, ngày 25/4 tại Sân khấu Quảng trường biển (phường Sầm Sơn). Nội dung chính của chương trình gồm lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút; được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; tiếp sóng trên các kênh của báo và phát thanh, truyền hình một số tỉnh, thành phố và livestream trên các nền tảng số. Đây là sự kiện thường niên mở đầu mùa du lịch hè, có tính chất kích cầu du lịch lớn nhất trong năm của cả tỉnh, nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp vùng đất, con người xứ Thanh; giới thiệu những đổi thay mạnh mẽ về diện mạo đô thị, chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc.

