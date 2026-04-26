Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại Azerbaijan

Ngày 25/4, trong chuyến thăm Azerbaijan - chuyến công du đầu tiên tới khu vực Nam Caucasus kể từ năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tiến hành đối thoại ba bên với Nga tại Azerbaijan, với sự tham gia của một bên trung gian.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tham dự cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Gabala (Qabala), Azerbaijan, ngày 25/4/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc nối lại đối thoại là cần thiết, đồng thời cho rằng Baku có thể đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao. Ông cho biết Ukraine từng tham gia các cuộc đàm phán theo hình thức tương tự tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, phía Nga đến nay vẫn giữ quan điểm chỉ tổ chức các cuộc gặp cấp cao tại Moskva. Trong khi đó, Ukraine khẳng định sẵn sàng đối thoại tại bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Nga và Belarus.

Về phía Azerbaijan, Tổng thống Ilham Aliyev tái khẳng định lập trường ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, đồng thời cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, thương mại và an ninh.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng là một trong những nội dung trọng tâm. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các bên đã đạt bước tiến quan trọng trong hợp tác an ninh, song không công bố chi tiết.

Thành phố Dnipro hứng chịu đợt tấn công dữ dội trong đêm. Ảnh: Reuters.

Trên thực địa, các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Giới chức Ukraine cho biết các đợt tấn công trong đêm 24 rạng sáng 25/4 đã gây thiệt hại về người và tài sản tại một số địa phương, trong đó thành phố Dnipro ghi nhận nhiều thương vong và hư hại cơ sở hạ tầng.

Không quân Ukraine thông tin Nga đã sử dụng số lượng lớn tên lửa và thiết bị bay không người lái trong đợt tấn công, song phần lớn đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không cho Ukraine, đồng thời thúc đẩy Liên minh châu Âu sớm xem xét các biện pháp bổ sung.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng và hạ tầng phục vụ quân sự của Ukraine. Moskva cũng thông tin đã kiểm soát thêm một khu vực tại tỉnh Kharkiv, đồng thời ngăn chặn nhiều thiết bị bay không người lái từ phía Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cho biết đã tiến hành các đòn tấn công vào một số cơ sở hậu cần và kho đạn của Nga tại Donetsk, Zaporizhzhia và Kursk. Hiện các thông tin từ hai phía chưa được kiểm chứng độc lập. Diễn biến cho thấy tình hình tiếp tục phức tạp, trong khi các nỗ lực thúc đẩy đối thoại vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Euronews.