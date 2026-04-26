Đánh bom trên đường cao tốc ở Colombia, 14 người thiệt mạng

Ngày 25/4, Một vụ đánh bom trên đường cao tốc tại khu vực bất ổn ở Tây Nam Colombia đã khiến 14 người thiệt mạng và ít nhất 38 người bị thương trong bối cảnh làn sóng bạo lực gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới.

Đánh bom trên đường cao tốc ở Colombia làm 14 người thiệt mạng trước thềm bầu cử. Ảnh: AFP.

Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Cauca – địa bàn thường xuyên xảy ra xung đột và liên quan đến hoạt động trồng cây coca. Giới chức Colombia nhận định thủ phạm là các phần tử bất đồng thuộc lực lượng du kích FARC (đã giải thể), vốn bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ bạo lực thời gian qua.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên án vụ việc, đồng thời chỉ đạo lực lượng an ninh tăng cường truy quét các đối tượng liên quan. Ông cũng cho rằng vụ tấn công có liên quan đến Ivan Mordisco – đối tượng bị truy nã hàng đầu tại nước này.

Thống đốc Cauca Octavio Guzman cho biết: “Hiện ghi nhận 14 người thiệt mạng và hơn 38 người bị thương, trong đó có 5 trẻ vị thành niên”. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một số người mất tích.

Vụ nổ xảy ra trên tuyến đường cao tốc Pan-American, làm hư hại nghiêm trọng nhiều xe buýt, xe tải nhỏ và ô tô; một số phương tiện bị lật do sức ép của vụ nổ. Chỉ huy quân đội Hugo Lopez nhận định đây là “một vụ tấn công nhằm vào dân thường”. Theo ông, các đối tượng đã chặn đường bằng xe buýt và một phương tiện khác trước khi kích nổ thiết bị.

An ninh được xác định là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Colombia. Ảnh: AFP.

Vụ việc diễn ra sau khi một vụ đánh bom ngày 24/4 nhằm vào căn cứ quân sự tại thành phố Cali – đô thị lớn thứ ba của Colombia – khiến hai người bị thương, đồng thời làm dấy lên hàng loạt vụ tấn công tại các tỉnh Valle del Cauca và Cauca. Trong hai ngày qua, nhà chức trách ghi nhận tổng cộng 26 vụ việc liên quan đến bạo lực tại các tỉnh Valle del Cauca và Cauca.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez cho biết lực lượng quân đội và cảnh sát đã được tăng cường triển khai nhằm bảo đảm an ninh.

Colombia từ lâu đối mặt với tình trạng các nhóm vũ trang tìm cách gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử thông qua các hoạt động bạo lực. Một số nhóm tàn dư của FARC – không tham gia thỏa thuận hòa bình năm 2016 – bị cho là đang làm phức tạp thêm nỗ lực đối thoại hiện nay của chính phủ.

An ninh được xác định là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trước đó, tình trạng bạo lực chính trị từng gây chú ý khi một ứng viên tổng thống bị tấn công trong quá trình vận động tranh cử tại thủ đô Bogotá.

Hiện cuộc đua ghi nhận sự cạnh tranh giữa các ứng viên với quan điểm khác nhau về chính sách an ninh, trong bối cảnh tất cả đều phải tiến hành vận động dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt do lo ngại các nguy cơ mất an toàn.

Thanh Vân

Nguồn France24.