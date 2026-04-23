Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Đỗ Thị Niêm ở xã Hà Trung

Sáng 23/4, UBND xã Hà Trung tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Đỗ Thị Niêm, ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo xã Hà Trung trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân mẹ Đỗ Thị Niêm.

Mẹ Đỗ Thị Niêm sinh năm 1888, có 4 con trai và 5 con gái, trong đó có 2 con trai là Liệt sỹ Cù Văn Ướng và Liệt sỹ Cù Văn Thiện hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để ghi nhận công lao to lớn đó, ngày 6/12/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Đỗ Thị Niêm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của những bà mẹ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ.

Thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Niêm và người dân thôn Bình Lâm, xã Hà Trung tham dự buổi lễ.

Vinh dự, tự hào là địa phương có 53 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 471 liệt sỹ, 295 thương binh, 71 bệnh binh và 34 người nhiễm chất độc hóa học, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hà Trung luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND xã Hà Trung bày tỏ niềm tri ân sâu sắc tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ và thân nhân gia đình người có công có cách mạng, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên con cháu hăng hái tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và xã Hà Trung đã trao những phần quà cho thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Niêm.

Phan Nga