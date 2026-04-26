40 năm thảm họa Chernobyl: LHQ kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa lên tiếng kêu gọi tăng cường sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhân dịp thế giới tưởng niệm 40 năm thảm họa Chernobyl, một trong những sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

LHQ kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình nhân dịp tưởng niệm 40 năm thảm họa Chernobyl (26/4/1986 - 26/4/2026). Ảnh: ABC.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock nhấn mạnh quy mô của thảm họa Chernobyl cho thấy công nghệ hạt nhân, ngay cả khi được sử dụng vì mục đích hòa bình, vẫn mang những rủi ro đặc biệt so với các công nghệ khác.

Bà Baerbock kêu gọi cộng đồng quốc tế “tưởng nhớ bằng trách nhiệm”, thông qua việc bảo đảm công nghệ hạt nhân chỉ được sử dụng cho các mục đích hòa bình, đi kèm với các cơ chế giám sát quốc tế chặt chẽ, tuân thủ luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm ngăn chặn các thảm họa tương tự trong tương lai.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, trong thông điệp được truyền đạt qua Phó Tổng Thư ký phụ trách chính sách Guy Ryder, mô tả Chernobyl là “sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử”, đồng thời nhấn mạnh đây cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của nhân loại, từ lực lượng ứng cứu ban đầu đến các nỗ lực phục hồi quốc tế kéo dài nhiều năm.

Ông Guterres khẳng định Chernobyl không chỉ là thảm kịch của riêng một quốc gia mà là bài học chung của toàn thế giới, cho thấy hậu quả của các sự cố hạt nhân luôn mang tính xuyên biên giới. Do đó, các quốc gia cần tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hợp tác nhằm xây dựng văn hóa an toàn trong phát triển năng lượng hạt nhân.

Thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra ngày 26/4/1986, phát tán phóng xạ ra khắp Ukraine, Belarus và nhiều khu vực khác ở châu Âu, để lại hậu quả lâu dài đối với nhiều thế hệ. Ảnh: Getty.

Thảm họa xảy ra ngày 26/4/1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, khi một loạt vụ nổ phá hủy lò phản ứng số 4, phát tán phóng xạ ra khắp Ukraine, Belarus và nhiều khu vực khác ở châu Âu. Hơn 8 triệu người đã bị phơi nhiễm phóng xạ, hàng nghìn người thiệt mạng, trong khi nhiều trẻ em mắc bệnh bạch cầu và các bệnh hiểm nghèo khác, để lại hậu quả lâu dài đối với nhiều thế hệ.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua