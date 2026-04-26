Tổng thống Mỹ Donald Trump được sơ tán sau sự cố an ninh tại Tiệc tối

Tổng Mỹ Donald Trump đã được sơ tán an toàn khỏi Tiệc tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sau khi xảy ra một vụ nổ súng gần khu vực tổ chức sự kiện tại khách sạn Washington Hilton vào tối 25/4..

Tổng thống Donald Trump được đưa ra khỏi bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sau khi có tiếng súng nổ bên ngoài phòng khiêu vũ tại khách sạn Washington Hilton vào ngày 25 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin và hình ảnh phát trực tiếp, sự việc xảy ra vào khoảng sau 20h30 (giờ địa phương) khi nhiều tiếng súng vang lên bên ngoài phòng khiêu vũ, khiến những người tham dự hoảng loạn, tìm cách ẩn nấp dưới bàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng Mật vụ nhanh chóng đưa rời khỏi sân khấu.

Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết cơ quan này phối hợp với cảnh sát thủ đô Washington điều tra một “vụ nổ súng” xảy ra gần khu vực kiểm tra an ninh chính của sự kiện. Theo thông tin ban đầu, một nghi phạm đã bị khống chế và đang bị tạm giữ; tình trạng của các cá nhân liên quan chưa được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã đề nghị ông rời khỏi địa điểm và ông sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng. Ông khẳng định Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống cùng các thành viên Nội các đều an toàn, đồng thời cho biết sự kiện sẽ được sắp xếp tổ chức lại trong vòng 30 ngày. Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social tối 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “buổi tối đầy biến động. Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm việc xuất sắc. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, “tay súng đã bị bắt giữ”, và ông đã đề nghị “hãy tiếp tục chương trình”, nhưng ông sẽ “hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra quyết định. Dù quyết định thế nào, buổi tối nay chắc chắn sẽ rất khác so với kế hoạch ban đầu, và có lẽ chúng ta sẽ phải tổ chức lại vào dịp khác”.

Các nhân chứng cho biết đã nghe từ 3 đến 6 tiếng súng phát ra từ khu vực hành lang gần lối vào phòng khiêu vũ. Một số người còn ngửi thấy mùi thuốc súng trong khu vực phía sau hội trường. Nhiều quan chức cấp cao tham dự sự kiện, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Giám đốc FBI Kash Patel, đã được lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh ghi nhận tại sự kiện cho thấy các nhân viên an ninh mang theo vũ khí nhanh chóng triển khai, yêu cầu đảm bảo an toàn khu vực sau khi xảy ra vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ nổ súng đang được các cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Vân

Nguồn CBS.