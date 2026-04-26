Iran nối lại các chuyến bay thương mại từ Tehran sau hai tháng xung đột

Ngày 25/4, Iran đã khôi phục các chuyến bay thương mại từ thủ đô Tehran lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát cách đây gần hai tháng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục hoạt động hàng không giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh.

Iran nối lại các chuyến bay thương mại từ thủ đô Tehran sau hai tháng xung đột. Ảnh: Wana.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay quốc tế đầu tiên đã cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini - cảng hàng không lớn nhất Iran, kết nối Tehran với Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Muscat (Oman) và thành phố Medina của Saudi Arabia. Hãng hàng không quốc gia Iran Air cũng đã khai thác chuyến bay nội địa đầu tiên tới thành phố Mashhad sau 56 ngày gián đoạn.

Trong những ngày tới, các chuyến bay tới các thành phố Baku, Najaf, Baghdad và Doha dự kiến sẽ được nối lại, khi giới chức Iran từng bước khôi phục mạng lưới hàng không. Ông Mohammad Amirani, Giám đốc điều hành Công ty Sân bay và Dẫn đường Hàng không Iran, cho biết các khu vực phía Đông đất nước - giáp Turkmenistan, Afghanistan và Pakistan - sẽ được ưu tiên cho các chuyến bay nội địa và trung chuyển.

Một số sân bay địa phương như Mashhad, Zahedan, Kerman, Yazd và Birjand sẽ đóng vai trò trung tâm điều phối lưu lượng bay. Đồng thời, Iran cũng đang đàm phán với các hãng hàng không quốc tế nhằm khôi phục các tuyến bay quá cảnh, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao với Washington vẫn tiếp diễn, trong đó có vai trò trung gian của Pakistan.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, nỗ lực mở cửa trở lại các sân bay của giới chức Iran đang làm dấy lên lo ngại về an toàn bay. Phó cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Iran Hamid Reza Sanei thừa nhận, hầu hết các sân bay đều chịu thiệt hại ở đường băng hoặc kết cấu công trình và khoảng 20% đội tàu bay đang hoạt động của Iran đã hoàn toàn ngừng khai thác. Dù vậy, ông Sanei nhấn mạnh thiệt hại có thể khắc phục được.

Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2 đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không toàn cầu, buộc phần lớn không phận Trung Đông phải đóng cửa trong nhiều tuần. Ảnh: Reuters.

Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2 đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không toàn cầu, buộc phần lớn không phận Trung Đông phải đóng cửa trong nhiều tuần. Hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt, trong khi nhiều quốc gia phải tổ chức các chuyến bay đặc biệt để sơ tán công dân.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera