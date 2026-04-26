Hungary: Ông Orbán rút khỏi Quốc hội, tập trung tái tổ chức đảng sau thất bại bầu cử

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary Viktor Orbán ngày 25/4 tuyên bố sẽ rút khỏi Quốc hội khóa mới, đồng thời cho biết sẽ tập trung vào việc tái tổ chức đảng cầm quyền Fidesz sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Trong đoạn video đăng trên Facebook ngày 25/4, ông Orbán cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc họp ban lãnh đạo đảng. Ông nhấn mạnh ghế nghị sĩ mà ông giành được với tư cách người đứng đầu danh sách liên minh Fidesz - Dân chủ Cơ đốc giáo về bản chất thuộc về đảng, không phải cá nhân ông, vì vậy ông quyết định “trả lại” và không tham gia nghị viện.

Ông cũng cho biết nhóm nghị sĩ Fidesz tại Quốc hội sẽ do ông Gergely Gulyas lãnh đạo. Ông Gulyas hiện đang giữ chức vụ giám sát Văn phòng Thủ tướng.

Dù rút khỏi nghị viện, ông Orbán khẳng định chưa rời bỏ chính trường. Ông cho biết sẵn sàng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Fidesz nếu được đại hội đảng dự kiến vào tháng 6 tín nhiệm.

Quyết định mới nhất của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Viktor Orbán được đưa ra sau khi đảng Fidesz thất bại trong cuộc bầu cử ngày 12/4, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orbán. Đảng đối lập Tisza do ông Péter Magyar lãnh đạo đã giành chiến thắng áp đảo với 141/199 ghế, trong khi Fidesz chỉ còn 52 ghế. Cuộc bầu cử ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia ở mức cao kỷ lục, phản ánh sự quan tâm lớn của người dân Hungary đối với tương lai chính trị đất nước.

Quốc hội Hungary dự kiến ​​sẽ tổ chức phiên họp khai mạc vào ngày 9/5, khi các nhà lập pháp mới đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Hungary hiện bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực quan trọng, khi chính phủ mới dự kiến thúc đẩy cải cách và tái lập các cơ chế kiểm soát dân chủ. Trong bối cảnh đó, ông Orbán dường như lựa chọn chiến lược duy trì ảnh hưởng thông qua đảng Fidesz, thay vì tham gia vai trò đối lập trong Quốc hội.

Ngọc Liên

Nguồn: EU today