Trung Quốc mở hai cuộc điều tra rào cản thương mại nhằm vào Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27/3 thông báo tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến các biện pháp và hành vi của Mỹ mà Bắc Kinh cho là gây tổn hại tới sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ xanh.

Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra đối với các biện pháp thương mại của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các cuộc điều tra sẽ đánh giá liệu các biện pháp của Mỹ, từ hạn chế nhập khẩu đến kiểm soát xuất khẩu, có làm tổn hại đến doanh nghiệp Trung Quốc và cản trở phát triển ngành năng lượng mới hay không.

Động thái này diễn ra sau các cuộc điều tra theo Mục 301 do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) khởi xướng đầu tháng 3, nhắm tới 16 nền kinh tế về tình trạng “quá tải năng lực sản xuất” trong các ngành thép, bán dẫn và ô tô và 60 nền kinh tế khác liên quan đến cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù được trình bày là các hành động toàn cầu, các cuộc điều tra này tập trung chủ yếu vào Trung Quốc.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc những biện pháp này có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích thương mại của doanh nghiệp Trung Quốc, một số có khả năng vi phạm quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định song phương hoặc đa phương mà hai nước tham gia.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào hai lĩnh vực chính: gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, với các hạn chế về xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao và đầu tư hai chiều; rào cản thương mại xanh, liên quan xuất khẩu sản phẩm xanh, triển khai dự án năng lượng mới và hợp tác công nghệ.

Mỹ áp thuế 100% đối với ô tô điện Trung Quốc vào năm 2024. Ảnh: Wikimedia Commons.

Quá trình điều tra dự kiến kéo dài 6 tháng, có thể gia hạn thêm 3 tháng trong trường hợp đặc biệt, thông qua các hình thức khảo sát, điều trần và kiểm tra thực địa với các bên liên quan.

Thông báo của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch thăm Trung Quốc vào ngày 14–15/5 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi chuyến đi dự kiến vào cuối tháng 3 phải hoãn do căng thẳng tại Iran.

Thúy Hà

Nguồn: Asia times