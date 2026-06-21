Trung Quốc khôi phục xuất khẩu gallium sang Nhật Bản

Sau 4 tháng gián đoạn, Trung Quốc đã nối lại xuất khẩu gallium sang Nhật Bản, tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang dần nới lỏng nguồn cung các vật liệu chiến lược.

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Trung Quốc nối lại xuất khẩu gallium sang Nhật Bản sau 4 tháng gián đoạn. Ảnh: Rare Earth Exchanges.

Theo dữ liệu hải quan công bố ngày 20/6, Trung Quốc đã xuất khẩu 6.000 kg gallium sang Nhật Bản trong tháng 5, khiến Nhật Bản trở thành điểm đến xuất khẩu duy nhất của kim loại chiến lược này trong tháng. Lô hàng này đánh dấu việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu gallium sang Nhật Bản lần đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh tạm dừng xuất khẩu gallium và germanium sang nước này hồi đầu năm. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu germanium vẫn chưa được khôi phục.

Gallium và germanium là những vật liệu quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn, cáp quang, bộ sạc nhanh cho xe điện và các công nghệ năng lượng tái tạo. Hai kim loại này cũng có giá trị chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng. Germanium được sử dụng trong các hệ thống giám sát hồng ngoại quân sự, trong khi gallium là thành phần thiết yếu của các loại chip bán dẫn phục vụ radar và hệ thống dẫn đường tên lửa.

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu được Trung Quốc áp dụng sau khi quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo xấu đi trong năm ngoái do những bất đồng liên quan đến vấn đề Đài Loan và an ninh khu vực, dẫn đến một loạt lệnh hạn chế thương mại từ phía Trung Quốc.

Gallium là thành phần thiết yếu của các loại chip bán dẫn phục vụ radar và hệ thống dẫn đường tên lửa. Ảnh: South China Morning Post.

Bên cạnh gallium, xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang Nhật Bản cũng tăng mạnh. Trong tháng 5, lượng xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 380% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này cũng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu khi nhiều nhà sản xuất đẩy mạnh bổ sung tồn kho đất hiếm sau khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng lượng xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc trong tháng 5 tăng 282% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, đất hiếm tiếp tục là một trong những điểm nóng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Tháng 4/2025, Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với bảy nguyên tố đất hiếm và nam châm vĩnh cửu nhằm đáp trả các mức thuế quan mới do Tổng thống Donald Trump công bố.

Thanh Giang