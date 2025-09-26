Trung Quốc công bố trừng phạt thêm 6 công ty Mỹ

Trung Quốc vừa công bố các biện pháp trừng phạt thương mại đối với 6 công ty Mỹ, trong bối cảnh vấn đề quản lý doanh nghiệp - đặc biệt là TikTok tại Mỹ đang nổi cộm trong quan hệ song phương.

Ảnh minh hoạ: China Briefing

Theo thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc, 3 công ty Mỹ đã bị đưa vào “danh sách thực thể không đáng tin cậy”, đồng nghĩa với việc bị cấm tham gia thương mại và đầu tư tại Trung Quốc.

Các doanh nghiệp này bao gồm: Công ty thiết bị không người lái Saronic Technologies, Công ty vệ tinh Aerkomm và Công ty kỹ thuật hạ tầng dưới biển Oceaneering International, được cho là có hợp tác quân sự - kỹ thuật với Đài Loan (Trung Quốc), gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ.

Ba công ty Mỹ khác, gồm: Huntington Ingalls Industries, Planate và Global Dimensions cũng bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, đồng nghĩa các doanh nghiệp này sẽ không thể nhập các mặt hàng từ Trung Quốc được xác định có ứng dụng lưỡng dụng (quân sự và dân sự).

Diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh vấn đề quản lý doanh nghiệp đang “nóng” trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai vào đầu năm 2025, Mỹ và Trung Quốc đã va chạm về nhiều vấn đề, nổi bật là việc leo thang thuế quan vào tháng 4/2025, và đặc biệt là kế hoạch bán nền tảng mạng xã hội Trung Quốc TikTok cho các nhà đầu tư Mỹ.

Sau những diễn biến mới, TikTok tại Mỹ dự kiến sẽ được cấu trúc thành một thực thể mới, do các nhà đầu tư Mỹ (như Oracle, Silver Lake) kiểm soát từ 60 đến 80%, trong khi ByteDance của Trung Quốc giữ cổ phần dưới 20%. Hội đồng quản trị của công ty sau tái cấu trúc sẽ do người Mỹ chiếm đa số và thuật toán phục vụ người dùng tại Mỹ sẽ được vận hành tách biệt.

Sau cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

(Nguồn: AP News, South China Morning Post, Anadolu Ajansı)

Thanh Giang