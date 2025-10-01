Trung Quốc chính thức triển khai thị thực K để thu hút nhân tài

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt chính sách thị thực, bắt đầu từ ngày 1/10/2025, Trung Quốc chính thức triển khai thị thực K, mở ra cơ hội nhập cảnh, cư trú và làm việc mà không cần bảo trợ. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh với Washington. Trong khi chỉ ít tuần trước, ông Trump đã áp mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B mới, gây lo ngại nhân tài sẽ rời nước Mỹ...

Trung Quốc triển khai chương trình thị thực K với mục tiêu thu hút nhân tài quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Đáng chú ý, thị thực K cho phép lực lượng chuyên gia trẻ vào Trung Quốc mà không cần sự bảo lãnh của doanh nghiệp. Người sở hữu được cấp quyền cư trú dài hạn, hưởng ưu đãi thuế, hỗ trợ nhà ở, thủ tục hành chính đơn giản và con cái được học trong môi trường giáo dục quốc tế. Song song với đó, Trung Quốc cũng nới lỏng phạm vi chính sách bằng cách mở rộng diện miễn thị thực và ký thỏa thuận song phương với 75 quốc gia.

Chính sách này đang nhận nhiều chú ý của giới quan sát, trong bối cảnh Mỹ vừa thắt chặt chính sách visa lao động chất lượng cao. Các chuyên gia cho rằng, điểm khác biệt lớn nhất của visa K so với H-1B là không cần doanh nghiệp bảo trợ. Trong khi H-1B chỉ giới hạn 85.000 suất/năm, áp dụng bốc thăm và nay lại tăng phí, thì visa K mở cửa linh hoạt hơn. Đây là lựa chọn đặc biệt hấp dẫn cho kỹ sư Ấn Độ – nhóm chiếm 71% số hồ sơ H-1B được duyệt năm ngoái.

Tuy nhiên, visa K vẫn còn nhiều rào cản. Hướng dẫn từ chính phủ Trung Quốc chưa rõ ràng về độ tuổi, trình độ và kinh nghiệm cần có. Chưa có cam kết cụ thể về ưu đãi tài chính, cơ chế định cư lâu dài hay bảo lãnh gia đình. Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ và căng thẳng chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng có thể hạn chế hiệu quả.

Hiện Mỹ có hơn 51 triệu người nhập cư (15% dân số), trong khi Trung Quốc chỉ khoảng 1 triệu, chưa đến 1% dân số. Giới quan sát cho rằng Bắc Kinh khó đón hàng triệu lao động ngoại quốc, nhưng chỉ cần thu hút một phần nhỏ nhân tài STEM toàn cầu, Trung Quốc cũng sẽ củng cố vị thế trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

