Đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường năng lực cho thị trường carbon

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan quán triệt và thực hiện các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thị trường carbon và bảo vệ tầng ozone.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc các tổ chức tham gia thực hiện dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon cung cấp thông tin về dự án được đăng ký; cung cấp thông tin tình hình thực hiện dự án định kỳ hằng năm gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các địa phương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, thành lập sàn giao dịch carbon và xây dựng chính sách tài chính cho hoạt động của thị trường carbon; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon và xây dựng tài liệu tuyên truyền, thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực cho các đối tượng tham gia thị trường carbon.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhân dân về các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon và thị trường carbon.

Về bảo vệ tầng ozone, với một số nhiệm vụ chủ yếu thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan định kỳ hai năm một lần rà soát số liệu tiêu thụ năng lượng, công suất, quy mô của cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính của năm trước năm rà soát.

Với đề xuất cập nhật, điều chỉnh danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê trên địa bàn theo tiêu chí quy định, các địa phương gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bộ quản lý lĩnh vực liên quan trước ngày 30/6 hằng năm để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải của các cơ sở thuộc diện phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Địa phương tiếp nhận, rà soát và tổng hợp kết quả giảm nhẹ phát thải của các cơ sở thuộc diện kiểm kê, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6 hằng năm, bắt đầu từ năm 2027./.

