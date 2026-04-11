Triều Tiên ủng hộ Trung Quốc thúc đẩy “thế giới đa cực”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng “thế giới đa cực” và kêu gọi tăng cường quan hệ giữa hai nước song phương trong bối cảnh môi trường địa chính trị quốc tế biến động.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên phải) gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. Ảnh: AP/ KCNA

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 10/4, ông Kim nhấn mạnh chính phủ Triều Tiên sẽ ủng hộ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ dựa trên nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nêu quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời cho rằng việc duy trì và phát triển quan hệ song phương ngày càng quan trọng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Về phần mình, ông Vương Nghị cho biết quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên đang bước vào “giai đoạn mới” sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng “thế giới đa cực”. Ảnh: KCNA

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế “phức tạp và biến động”, hai nước cần tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác thực chất.

Theo KCNA, Triều Tiên thời gian qua cũng thúc đẩy đường lối đối ngoại cứng rắn hơn, đồng thời mở rộng quan hệ với các quốc gia có lập trường đối đầu với phương Tây, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã nối lại các tuyến bay và đường sắt trực tiếp sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, đánh dấu sự khôi phục dần các hoạt động giao lưu.

Chuyến thăm của ông Vương Nghị tới Bình Nhưỡng là lần đầu tiên sau 7 năm, diễn ra trong bối cảnh một số hoạt động ngoại giao khu vực đang gia tăng trước các cuộc tiếp xúc quốc tế dự kiến trong thời gian tới.

Triều Tiên hiện vẫn duy trì lập trường cứng rắn, chưa nối lại đối thoại đáng kể với Mỹ và Hàn Quốc kể từ khi các cuộc đàm phán trước đây với Washington đổ vỡ vào năm 2019.

Bích Hồng

Nguồn: CNA / AP