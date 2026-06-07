Triều Tiên tái khẳng định vị thế hạt nhân trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, ngày 7/6, bà Kim Yo-jong, người em gái có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “hoàn toàn không thể đảo ngược” và khẳng định sẽ không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào vị thế đó.

Ngày 7/6, bà Kim Yo-jong, người em gái có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “hoàn toàn không thể đảo ngược”. Ảnh: Yonhap.

Bà Kim Yo-jong đưa ra nhận định này trong một tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, nhắc lại lập trường của Bình Nhưỡng rằng chương trình vũ khí hạt nhân của nước này là không thể thương lượng.

Những phát biểu của bà được đưa ra một ngày trước chuyến thăm dự kiến ​​của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng để tham dự một hội nghị thượng đỉnh, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng trong gần 7 năm.

Bà Kim Yo-jong gọi các tuyên bố của Mỹ rằng ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận mục tiêu phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 5 là “sai sự thật”, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng “nắm thông tin chính xác nhất” về vấn đề này. Bà nói: “Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân tự vệ, như đã được người đứng đầu nhà nước tuyên bố, là một kết luận không thể đảo ngược và phải được thực thi vô điều kiện”.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/6 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh vào tháng trước, trong bối cảnh ông Tập chuẩn bị tới Bình Nhưỡng. Bà Kim Yo-jong đã bác bỏ những bình luận của quan chức Mỹ. Ảnh: CNN.

Trước đó, ngày 5/6, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh vào tháng trước, trong bối cảnh ông Tập chuẩn bị tới Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong cũng nhắc lại lý do mà Triều Tiên đưa ra để tiếp tục tăng cường năng lực quân sự, viện dẫn điều mà nước này gọi là các mối đe dọa quân sự kéo dài từ các quốc gia thù địch, trong đó có việc Washington gần đây phê duyệt thương vụ tiềm năng bán bom dẫn đường chính xác (JDAM) cùng các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong cho biết: “Đó là lý do chúng tôi dồn mọi nỗ lực để tăng cường năng lực tự vệ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trước sự tăng cường quân sự liên tục của các nước thù địch”.

Đầu tuần này, Triều Tiên đã công bố một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới, nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi mở rộng “theo cấp số nhân” kho vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Kim Jong-un cũng đã tới thăm một nhà máy sản xuất vũ khí lớn và yêu cầu tăng năng lực sản xuất tên lửa của nước này lên gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới.

Thanh Vân