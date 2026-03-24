Lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định vị thế hạt nhân và định hướng chính sách của đất nước

Tại Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa 15, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đã có bài phát biểu chính sách, nêu bật những nhiệm vụ mà chính phủ nước này đang đối mặt trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bức ảnh được chụp vào ngày 24/8/2024, được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang thị sát cuộc thử nghiệm hiệu năng của máy bay không người lái do Viện Máy bay không người lái thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng tổ chức tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/3, ông Kim nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố vị thế là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và duy trì khả năng răn đe nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước những nguy cơ từ bên ngoài. Ông cho rằng, việc duy trì và phát triển lực lượng hạt nhân là cần thiết và chính đáng, đồng thời đảm bảo sự sẵn sàng của lực lượng này để ứng phó với các mối đe dọa chiến lược.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề cập đến quan hệ với Hàn Quốc, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phản ứng nghiêm túc đối với bất kỳ hành động nào mà nước này coi là ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền.

Về an ninh quốc gia và quan hệ quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng phẩm giá, lợi ích và thắng lợi cuối cùng của một quốc gia chỉ có thể được bảo đảm bằng sức mạnh tối cao, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đối phó với bất kỳ lựa chọn nào từ phía các đối tác hay đối thủ. Ông cũng nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ duy trì khả năng răn đe hạt nhân tự vệ, đảm bảo lực lượng này có tư thế phản ứng nhanh và chính xác trước các mối đe dọa chiến lược.

Trong lĩnh vực ngoại giao, ông Kim cho rằng Triều Tiên cần áp dụng các phương thức đối ngoại và chiến thuật ngoại giao phù hợp với uy tín và vị thế quốc gia hiện nay, thay vì phụ thuộc vào các chuẩn mực cũ kỹ từ thời kỳ trước.

Một cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Bên cạnh các vấn đề về quốc phòng, ông Kim cũng đưa ra các mục tiêu kinh tế, trong đó có kế hoạch tăng sản lượng công nghiệp lên khoảng 1,5 lần trong 5 năm tới và tiếp tục cải thiện nền tảng phát triển của toàn ngành công nghiệp.

Nguồn: The Korea Times, France 24, AFP, Yonhap