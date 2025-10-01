Tổng thống Mỹ đề nghị đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc

Nhà Trắng ngày 30/9 (giờ địa phương) cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiến hành đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà “không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”, đồng thời nhấn mạnh, chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi.

Nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore năm 2018

Động thái này được xem như một nỗ lực vừa tạo dựng bầu không khí cho đối thoại, vừa thể hiện sự linh hoạt chiến lược của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, việc Nhà Trắng không trực tiếp đề cập cụm từ “phi hạt nhân hóa Triều Tiên” trong phát ngôn chính thức lại cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, nhằm mở ra dư địa cho ngoại giao mà vẫn bảo toàn nguyên tắc cốt lõi.

Chính quyền Trump duy trì chính sách lấy phi hạt nhân hóa làm ưu tiên hàng đầu, song nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa mọi cuộc gặp thượng đỉnh chỉ có thể diễn ra khi Bình Nhưỡng chấp thuận đưa vấn đề hạt nhân lên bàn đàm phán. Giới quan sát cho rằng, đây là sự điều chỉnh có chủ ý, nhằm tránh để Triều Tiên đơn phương định hình điều kiện đối thoại, đồng thời phát đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng lắng nghe nếu Bình Nhưỡng thực sự muốn phá vỡ thế bế tắc hiện nay.

Lập trường mới của Mỹ cũng được đánh giá là phản ứng có tính toán trước tuyên bố gần đây của Chủ tịch Kim Jong-un, “sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều nếu điều kiện tiên quyết là từ bỏ phi hạt nhân hóa”.

Trước đó, ngày 21/9, tại kỳ họp thứ 13 Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên khóa 14, ông Kim Jong-un nhấn mạnh: Bình Nhưỡng có thể đàm phán với Mỹ nếu Washington không yêu cầu phi hạt nhân hóa như một điều kiện để đàm phán. Ông cũng bác bỏ kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn của Tổng thống Hàn Quốc đối với Triều Tiên, cho rằng ý tưởng này chỉ là bản sao đề xuất của những người tiền nhiệm.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump dự kiến tới Hàn Quốc vào cuối tháng 10 để tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Gyeongju, dư luận quốc tế cũng dấy lên nhiều suy đoán về khả năng ông có thể gặp Chủ tịch Kim Jong-un nhân dịp này. Giới chuyên gia nhận định kịch bản một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hoàn toàn có thể thành hiện thực bên lề APEC.

