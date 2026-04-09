Triều Tiên phô diễn “vũ khí đặc biệt”

Ngày 9/4 theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước KCNA, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhiều loại công nghệ quân sự, bao gồm cả đầu đạn chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống vũ khí điện từ. Đồng thời khẳng định loại vũ khí này có thể biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi trong tầm bắn với sức mạnh mật độ cao nhất.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11 Ka. Ảnh: Reuters

Theo KCNA, Học viện Khoa học Quốc phòng và Cục Tên lửa của Triều Tiên đã thực hiện các thử nghiệm đối với hệ thống vũ khí điện từ, bom sợi carbon, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động, cũng như đầu đạn chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật.

KCNA đưa tin, Tướng Kim Jong Sik, người giám sát các cuộc thử nghiệm, cho biết hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon là “tài sản đặc biệt” của quân đội Triều Tiên.

KCNA không nêu cụ thể số lượng tên lửa đạn đạo được phóng, cho biết Triều Tiên đã thử nghiệm khả năng tác chiến của đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật cũng như hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.

KCNA cho hay, một trong các thử nghiệm chứng minh tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11 Ka, trang bị đầu đạn chùm có khả năng “thiêu rụi bất kỳ mục tiêu nào” trong khu vực lên tới 7 hecta (17 mẫu Anh). Triều Tiên cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom giả bằng sợi carbon, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát các đơn vị quân đội. Ảnh: Bloomberg

Các thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tái khẳng định quan điểm coi Hàn Quốc là “kẻ thù thù địch,” làm giảm triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích nhận định các vụ thử này cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự đa dạng, bao gồm cả các công nghệ mới như vũ khí điện từ và đầu đạn chùm, bất chấp áp lực quốc tế.

Trước đó, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc xác nhận Bình Nhưỡng đã phóng nhiều tên lửa trong 2 ngày liên tiếp. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp, kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ thử vũ khí.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters