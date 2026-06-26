Triều Tiên phô diễn dàn tên lửa mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát vụ thử các hệ thống pháo phản lực và tên lửa mới có khả năng vươn tới nhiều khu vực tại Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tấn công nhằm tăng cường khả năng răn đe.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một cuộc thử nghiệm vũ khí quan trọng ngày 25/6. Ảnh: KCNA.

Theo KCNA, sự kiện diễn ra đúng dịp 76 năm bùng nổ Chiến tranh Triều Tiên. Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực tiến công, đồng thời khẳng định các biện pháp răn đe nhằm duy trì sức ép đối với các đối thủ.

Cuộc thử nghiệm vũ khí quan trọng này do các cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng quốc gia tổ chức, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo mục tiêu phát triển quốc phòng 5 năm.

Nội dung thử nghiệm gồm đánh giá tính năng tác chiến của hệ thống pháo phản lực 240mm loại 24 nòng được nâng cấp, sức công phá của đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật và độ chính xác của đạn pháo tầm xa cỡ 155mm sử dụng cho pháo tự hành. Hệ thống pháo phản lực 240 mm mới có tầm bắn khoảng 90 km, được tự động hóa các thành phần điều khiển hỏa lực và tích hợp hệ thống dẫn đường chính xác.

Trong khi đó, đơn vị tên lửa đạn đạo chiến thuật được mô tả có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu quân sự trọng yếu như sân bay, cảng biển và cơ sở năng lượng của đối phương.

Giới phân tích lưu ý, khoảng cách từ Đường phân giới quân sự đến trung tâm Seoul chỉ khoảng 50km; như vậy, tầm bắn 65km và 90km của các loại vũ khí mới này không chỉ bao trùm thủ đô của Hàn Quốc mà còn vươn tới hàng loạt đô thị vệ tinh cùng các tỉnh lân cận.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng lớn với kết quả thử nghiệm và khẳng định cuộc thử nghiệm đã chứng minh những tiến bộ về công nghệ trong quá trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến theo hướng tự động hóa, tăng tầm bắn và cải thiện độ chính xác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng việc tăng cường năng lực quốc phòng là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố chính sách quốc phòng của Triều Tiên không chỉ tập trung vào năng lực phòng thủ mà còn hướng tới xây dựng khả năng tấn công đủ mạnh để tạo sức răn đe đối với đối phương. Ông cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống tấn công tầm xa, đồng thời khẳng định xây dựng lực lượng pháo binh hùng mạnh là một trong những định hướng chiến lược lâu dài của nước này.

Thanh Giang