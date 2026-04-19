Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc tăng cường giám sát, cảnh giới

Triều Tiên tiếp tục có động thái quân sự mới khi phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông vào sáng 19/4.

Vụ phóng thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm của Triều Tiên ngày 14/3/2026. Ảnh Reuters.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 6 giờ 10 phút ngày 19/4, quân đội nước này phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo chưa xác định được phóng từ khu vực Sinpo, bờ Đông Triều Tiên. Các thông số kỹ thuật và tầm bay của các tên lửa hiện vẫn đang được cơ quan chức năng phân tích. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp để đánh giá tình hình.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản thông tin các tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chưa ghi nhận xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Các vụ thử tên lửa như trên bị cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng bác bỏ, cho rằng các biện pháp này xâm phạm quyền tự vệ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) thị sát hoạt động phóng thử tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 12/4/2026. Ảnh: AP.

Phía Hàn Quốc cho biết đã tăng cường giám sát, cảnh giới nhằm ứng phó khả năng Triều Tiên tiếp tục có các vụ phóng bổ sung, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao và phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với Mỹ.

Đây là lần thứ 7 Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm và là lần thứ hai trong vòng 11 ngày, sau vụ phóng hôm 8/4. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm các hệ thống vũ khí quan trọng trong tháng 4.

Đáng chú ý, trong lần phóng gần nhất, Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11, còn được gọi là “Iskander Triều Tiên”, với đầu đạn chùm. Nước này khẳng định loại vũ khí trên có khả năng tấn công mục tiêu trên diện rộng với mật độ hỏa lực cao.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng thông báo đã tiến hành thử nghiệm một số hệ thống khác, bao gồm thiết bị gây nhiễu điện từ và bom mô phỏng sử dụng sợi carbon nhằm làm gián đoạn hệ thống điện.

Trong bối cảnh sự chú ý của cộng đồng quốc tế đang tập trung vào Trung Đông, tần suất các hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên có xu hướng gia tăng. Một số ý kiến cho rằng động thái này có thể mang thông điệp chính trị, trong bối cảnh dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch thăm Trung Quốc trong tháng tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reutes, Ytn news.