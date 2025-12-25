Triều Tiên thử nghiệm tên lửa phòng không mới

Ngày 25/12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử một loại tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa mới tại vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ thử nghiệm tên lửa phòng không mới. Ảnh: Reuters.

KCNA cho biết vụ phóng được thực hiện vào ngày 24/12. Đây là lần phóng thử đầu tiên nhằm đánh giá các thông số chiến thuật – kỹ thuật của hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa đang được phát triển. Các tên lửa được phóng đã đánh trúng mục tiêu giả định ở độ cao khoảng 200 km. Theo KCNA, vụ thử nghiệm là “một phần của các hoạt động thường xuyên” của cơ quan tên lửa và các viện nghiên cứu vũ khí khác nhằm tối ưu hóa kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ công nghệ năng lực phòng không quốc gia. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát và gửi lời chúc mừng vụ thử bắn thành công.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cùng ngày ra thông cáo cho biết đã nhận diện trước các dấu hiệu liên quan và duy trì trạng thái sẵn sàng, đồng thời phát hiện vào khoảng 17h ngày 24/12 một số vật thể nghi là tên lửa đối không được phóng từ khu vực Sundeok, tỉnh Nam Hamgyong, hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/12 Triều Tiên đã chỉ trích việc một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ gần đây cập cảng Hàn Quốc, cho rằng động thái này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Phản ứng trên được Bộ Quốc phòng Triều Tiên đưa ra sau khi tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Greeneville, thuộc lớp Los Angeles, cập bến một căn cứ hải quân tại Busan, cách Seoul khoảng 330 km về phía Đông Nam.

Triều Tiên chỉ trích việc một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cập cảng Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

Tuyên bố cũng đề cập đến việc Washington gần đây tái khẳng định chính sách “răn đe mở rộng” đối với Seoul, đồng thời ủng hộ kế hoạch của Hàn Quốc liên quan đến tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo phía Triều Tiên, những động thái này cho thấy Mỹ đang tiến gần tới ngưỡng mà nước này gọi là gia tăng lợi thế chiến lược trong khu vực thông qua liên minh quân sự với Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho rằng các diễn biến nói trên tiếp tục phản ánh lập trường đối đầu của Mỹ, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ duy trì định hướng phát triển năng lực quốc phòng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Chosun Ilbo.