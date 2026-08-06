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Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán với Mỹ về phát triển tàu ngầm hạt nhân

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tạo điều kiện phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho mục tiêu được phép làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán với Mỹ về phát triển tàu ngầm hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tạo điều kiện phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho mục tiêu được phép làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán với Mỹ về phát triển tàu ngầm hạt nhân

Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Mỹ để phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu ngày 5/8, ông Cho Hyun cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ triển khai chính sách đối ngoại dựa trên ba trụ cột gồm tăng cường năng lực tự chủ, củng cố liên minh và mở rộng hợp tác quốc tế trong nửa cuối năm.

Theo ông Cho, Bộ Ngoại giao sẽ thúc đẩy các cuộc tham vấn với Washington nhằm tạo ra những điều kiện cần thiết để Hàn Quốc có thể phát triển tàu ngầm hạt nhân, đồng thời xây dựng môi trường thuận lợi cho việc theo đuổi quyền làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh Hàn Quốc từ lâu mong muốn mở rộng quyền tự chủ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và tăng cường năng lực răn đe trước các thách thức an ninh trong khu vực.

Về quan hệ đồng minh, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược với Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu, đồng thời phối hợp chặt chẽ về các vấn đề kinh tế và thương mại.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Cho Hyun cho biết các cuộc tham vấn cấp cao giữa Seoul và Washington về những vấn đề an ninh còn tồn đọng, trong đó có việc sửa đổi Hiệp định hợp tác hạt nhân Hàn Quốc - Mỹ, sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Hai nước dự kiến tiến hành vòng tham vấn an ninh thứ hai vào tháng trước, sau cuộc họp đầu tiên diễn ra hồi tháng 6. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể vẫn chưa được công bố do Mỹ đang ưu tiên xử lý xung đột tại Trung Đông cùng nhiều vấn đề quốc tế khác.

Ông cũng cho biết kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 có thể trở thành cơ hội để ông gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương.

Thúy Hà

Nguồn: Yonhap

Từ khóa:

#Hàn quốc #Tàu ngầm hạt nhân #Phát triển #Nhiên liệu #Châu á thái bình dương #Bộ ngoại giao

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