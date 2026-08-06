Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine lao đao vì Biển Đen bị phong tỏa

Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đang đối mặt với nguy cơ đình trệ nghiêm trọng khi các tuyến vận tải thay thế chưa đủ năng lực bù đắp cho việc Nga phong tỏa các cảng trên Biển Đen.

Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bị ảnh hưởng đáng kể khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đen gia tăng. Ảnh: UNN.

Theo Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi, sớm nhất đến cuối tháng 8, các tuyến thay thế mới có thể nâng công suất, nhưng cũng chỉ đáp ứng khoảng một nửa khối lượng hàng hóa vốn được vận chuyển qua cảng Odesa.

Bộ trưởng Taras Vysotskyi cảnh báo nếu tình trạng phong tỏa tiếp diễn, hơn 30 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu của Ukraine sẽ không thể đưa ra thị trường quốc tế, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế cũng như làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.

Theo giới chức Ukraine, kể từ ngày 22/7, ba cảng trọng điểm gồm Odesa, Chornomorsk và Yuzhny không tiếp nhận cũng như không xuất phát bất kỳ tàu hàng nước ngoài nào. Thiệt hại đối với ngành nông nghiệp nước này trong năm nay có thể lên tới 3 tỷ USD.

Để giảm phụ thuộc vào các cảng Biển Đen, Ukraine đang phối hợp với các nước láng giềng mở rộng các hành lang vận tải đường sắt, đồng thời tăng cường vận chuyển ngũ cốc qua hệ thống cảng trên sông Danube và cảng Constanta của Romania trước khi tiếp tục đưa hàng sang Slovakia và Hungary.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Taras Vysotskyi, ngay cả khi kết hợp vận tải đường sắt với tuyến đường sông Danube, tổng công suất cũng chỉ đạt khoảng một phần ba năng lực của các cảng Biển Đen trước đây, tương đương tối đa khoảng 1 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng. Hoạt động vận tải còn gặp nhiều khó khăn do mực nước trên sông Danube xuống thấp kỷ lục.

Giới chức Ukraine cảnh báo nếu xuất khẩu qua Odesa không sớm được khôi phục, hệ thống kho chứa ngũ cốc của nước này có thể rơi vào tình trạng quá tải ngay từ đầu tháng 11.Trong khi đó, Nga, quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, cũng cho biết các cơ sở xuất khẩu nông sản và tàu hàng của nước này trên Biển Đen liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy hoạt động vận tải thương mại trên Biển Đen đang ngày càng chịu tác động trực tiếp từ xung đột, khiến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro.

Thúy Hà

Nguồn: Intellinews