Trung Quốc đáp trả Mỹ, siết chặt hoạt động xuất khẩu UAV

Trung Quốc tuyên bố áp dụng các biện pháp đáp trả mới đối với Mỹ sau khi Washington ban hành thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp và tổ chức của nước này.

Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị bay không người lái sang Mỹ. Ảnh: Tradeworld.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu máy bay không người lái (UAV), các linh kiện quan trọng và công nghệ liên quan sang Mỹ, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức của Mỹ.

Cụ thể, mọi lô hàng UAV, linh kiện chủ chốt và công nghệ liên quan xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt theo từng trường hợp. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức.

Bắc Kinh khẳng định việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế của Trung Quốc về chống phổ biến vũ khí và các công nghệ nhạy cảm.

Những diễn biến mới cho thấy căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù quan hệ song phương có dấu hiệu cải thiện sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh hồi tháng 5, hai bên vẫn liên tục áp đặt các biện pháp hạn chế lẫn nhau trong các lĩnh vực công nghệ và thương mại.

Cuối năm ngoái, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu các mẫu UAV mới do Trung Quốc sản xuất, trước khi điều chỉnh để cho phép một số dòng sản phẩm tiếp tục được đưa vào thị trường Mỹ. Tuần trước, cơ quan này cũng thông báo cấm nhập khẩu robot hình người và bộ biến tần điện sản xuất ở nước ngoài với lý do bảo đảm an ninh quốc gia, động thái được cho là chủ yếu nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Quốc cáo buộc Washington gây phương hại đến lợi ích thương mại của Bắc Kinh. Ảnh: WNE.

Hiện Trung Quốc vẫn giữ vai trò chi phối chuỗi cung ứng UAV toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp lớn như DJI, Autel Robotics và XAG vẫn duy trì doanh số đáng kể tại thị trường Mỹ, mặc dù các quy định kiểm soát của Washington ngày càng được siết chặt. Bắc Kinh cũng đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu UAV từ năm 2023, trong bối cảnh lo ngại các thiết bị này có thể bị sử dụng cho mục đích quân sự sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Thúy Hà

Nguồn: SCMP/The Business Times