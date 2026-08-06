Iraq cảnh báo các nhóm vũ trang hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà nước

Liên minh Quản lý Nhà nước cầm quyền tại Iraq cảnh báo rằng các nhóm vũ trang hoạt động ngoài sự kiểm soát của chính phủ sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý theo Luật Chống khủng bố, đồng thời khẳng định việc sử dụng lãnh thổ Iraq để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng là hành vi vi phạm pháp luật và đe dọa an ninh quốc gia.

Cuộc họp thường kỳ lần thứ 37 của Liên minh Quản lý Nhà nước cầm quyền tại Iraq. Ảnh: Anadolu.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp thường kỳ lần thứ 3, ngày 5/8, của liên minh với sự tham dự của các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu Iraq để đánh giá tình hình an ninh, kinh tế và các diễn biến trong khu vực.

Liên minh cầm quyền nhấn mạnh mọi hành vi lợi dụng lãnh thổ Iraq để tấn công các quốc gia láng giềng hoặc lôi kéo nước này vào những cuộc xung đột không phục vụ lợi ích quốc gia đều sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Liên minh cho rằng những hành động này đi ngược lại Hiến pháp Iraq, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng vũ khí ngoài sự quản lý của nhà nước cũng như việc thành lập các lực lượng vũ trang không thuộc hệ thống an ninh chính thức.

Liên minh cầm quyền cũng tái khẳng định chủ trương chỉ cho phép các cơ quan nhà nước nắm giữ và sử dụng vũ khí, đồng thời kêu gọi các lực lượng liên quan tuân thủ lộ trình giải giáp mà chính phủ đã đề ra. Theo kế hoạch, kể từ sau ngày 30/9/2026, mọi hoạt động vũ trang nằm ngoài quyền kiểm soát của nhà nước sẽ bị xử lý theo các quy định của Luật Chống khủng bố.

Liên minh cầm quyền Iraq cảnh báo các nhóm vũ trang hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà nước sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý theo Luật Chống khủng bố. Ảnh: Al Jazeera.

Bên cạnh vấn đề an ninh, các nhà lãnh đạo Iraq cũng thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính, công tác bảo đảm an ninh biên giới, cũng như những diễn biến mới tại khu vực và tác động đối với an ninh, ổn định của đất nước. Trong tuyên bố, Liên minh Quản lý Nhà nước tái khẳng định Iraq ủng hộ các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng và bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò cầu nối nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên.

Liên minh Quản lý Nhà nước được thành lập vào cuối năm 2022 nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài tại Iraq. Liên minh quy tụ các lực lượng chính trị lớn của người Shiite, Sunni và người Kurd, đồng thời là khối nghị viện giữ vai trò hậu thuẫn chính phủ và định hướng các chính sách chiến lược, chủ quyền của Iraq.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.