Dịch Ebola tại CHDC Congo diễn biến nghiêm trọng

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) vừa đưa ra cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang diễn biến nghiêm trọng hơn bao giờ hết, với tốc độ lây lan nhanh và đặt ra nguy cơ gia tăng đối với hệ thống y tế cũng như an ninh y tế khu vực.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết virus Ebola đang lây lan với tốc độ “đáng báo động và chưa từng có”. Ảnh: QNA.

Trong tuyên bố, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết virus Ebola đang lây lan với tốc độ “đáng báo động và chưa từng có”, mặc dù các nhân viên y tế tuyến đầu vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó, điều trị và truy vết nhằm khống chế dịch bệnh.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bắt đầu chuyến thăm thủ đô Kinshasa nhằm làm việc với giới chức CHDC Congo và các tổ chức nhân đạo quốc tế để đánh giá tình hình, đồng thời thúc đẩy các biện pháp tăng cường kiểm soát đợt bùng phát dịch.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: QNA.

WHO cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc huy động thêm nguồn lực, củng cố năng lực ứng phó của hệ thống y tế và tăng cường phối hợp giữa chính phủ, các đối tác quốc tế và các tổ chức nhân đạo nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh.

Trong khi đó, WHO tiếp tục kêu gọi các quốc gia trong khu vực nâng cao năng lực giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh và tăng cường cơ chế cảnh báo, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động đi lại của người dân gia tăng và nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới vẫn hiện hữu.

Theo WHO và Reuters, Ebola là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới, với tỷ lệ tử vong có thể rất cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. CHDC Congo đã nhiều lần phải ứng phó với các đợt bùng phát Ebola trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt tại các tỉnh miền Đông - nơi tình trạng xung đột kéo dài, hoạt động của các nhóm vũ trang và điều kiện y tế còn nhiều hạn chế gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch.

Các chuyên gia y tế nhận định việc tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy mạnh truy vết người tiếp xúc, tiêm vaccine phòng Ebola tại các khu vực có nguy cơ cao và bảo đảm an toàn cho lực lượng y tế tuyến đầu sẽ đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, đồng thời giảm nguy cơ bùng phát thành khủng hoảng y tế trên phạm vi khu vực.

Vân Bình

Nguồn: Qatar news agency.