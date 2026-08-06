Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy mục tiêu “không khủng bố” với dự luật đoàn kết dân tộc

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã hoan nghênh việc dự luật “Tăng cường đoàn kết dân tộc và gắn kết xã hội” được trình lên Quốc hội, đồng thời bày tỏ kỳ vọng văn bản này sẽ góp phần chấm dứt mối đe dọa khủng bố, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và tăng cường ổn định trong nước cũng như khu vực.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trình Quốc hội dự luật tăng cường đoàn kết dân tộc trong khuôn khổ sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố”. Ảnh: Politicstoday.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội sau khi dự luật được trình lên Quốc hội, ngày 5/8, Tổng thống Erdogan cho biết văn bản được xây dựng sau quá trình tham vấn rộng rãi giữa các lực lượng chính trị và nhận được sự đồng thuận cao, thể hiện quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề an ninh.

Ông Erdogan nhấn mạnh mục tiêu của dự luật là tạo cơ sở pháp lý cho tiến trình “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố”, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nguy cơ khủng bố, đồng thời thúc đẩy đoàn kết dân tộc và xây dựng môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước cũng như khu vực.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng gửi lời cảm ơn tới các chính đảng, các nhóm nghị sĩ và các đại biểu Quốc hội đã tham gia xây dựng dự luật, cho rằng sự đồng thuận giữa các lực lượng chính trị là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong khi đó, người phát ngôn Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Omer Celik, cùng ngày, cho biết việc trình Quốc hội dự luật “Tăng cường đoàn kết dân tộc và gắn kết xã hội” đánh dấu giai đoạn quan trọng nhất trong tiến trình “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố”, được Ankara thúc đẩy trong hai năm qua.

Các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hạ và tiêu hủy vũ khí ngày 11/7/2025. Ảnh: AA.

Ông nhấn mạnh đây không chỉ là một chính sách bảo đảm an ninh trong nước mà còn là một chiến lược hướng tới mục tiêu “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố, khu vực không khủng bố”. Theo đó, Ankara kỳ vọng tiến trình này sẽ góp phần ngăn chặn các nỗ lực chia rẽ các cộng đồng sắc tộc, tôn giáo và giáo phái, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các dân tộc trong khu vực thay cho đối đầu.

Theo kế hoạch, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu thảo luận dự luật trong những ngày tới. Nếu được thông qua, văn bản này sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai các biện pháp thúc đẩy hòa giải xã hội, đồng thời hỗ trợ tiến trình giải quyết vấn đề liên quan đến Tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) thông qua các cơ chế pháp lý mới.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu/Daily Sabah