Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát kéo dài

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook ngày 5/8 cho biết Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không có dấu hiệu giảm trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh việc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu vẫn là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.

Bà Lisa Cook, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Anchorage, bang Alaska, ngày 5/8, bà Cook nhận định lạm phát đã liên tục vượt mục tiêu trong nhiều năm qua, làm gia tăng nguy cơ kỳ vọng lạm phát ăn sâu vào quá trình định giá và tiền lương. Theo bà, nếu không xuất hiện những tín hiệu rõ ràng cho thấy lạm phát đang chậm lại, Fed sẽ sẵn sàng hành động nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kép là duy trì ổn định giá cả và hỗ trợ tối đa việc làm theo nhiệm vụ Quốc hội Mỹ giao.

Lập trường của bà Cook cho thấy Fed có thể nghiêng về phương án tăng lãi suất tại các cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nếu áp lực lạm phát kéo dài. Tại cuộc họp cuối tháng trước, bà đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5-3,75%.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Lisa Cook cũng lưu ý, Fed cần tiếp tục theo dõi tác động của thuế quan, biến động giá năng lượng do các xung đột địa chính trị và chi phí đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo bà, nếu áp lực từ các yếu tố này giảm bớt, triển vọng lạm phát có thể được cải thiện.

Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc từng bước nâng lãi suất nhằm bảo đảm lạm phát được kiểm soát bền vững. Trả lời phỏng vấn CNBC, ông cho rằng lợi nhuận doanh nghiệp, hoạt động tiêu dùng và thị trường lao động của Mỹ vẫn duy trì tích cực, đồng thời đặt câu hỏi liệu có đủ cơ sở để cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay đang quá thắt chặt hay không.

Giới phân tích nhận định diễn biến lạm phát cùng các số liệu về thị trường lao động sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun, Reuters.