Israel có thể đơn phương hành động quân sự nhằm vào Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cho biết nước này sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời để ngỏ khả năng Tel Aviv có thể đơn phương tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để ngỏ khả năng đơn phương hành động quân sự nhằm vào Iran. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trước báo giới ngày 5/8, ông Netanyahu cho biết Israel đặc biệt quan ngại sau khi Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ahmad Vahidi tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân. Ông nhấn mạnh: “Trên cương vị Thủ tướng Israel, tôi quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Israel khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của Tel Aviv và đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trong việc đối phó với chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố Israel sẽ tự hành động nếu điều đó cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia.

Mặc dù không nêu rõ các biện pháp cụ thể, giới quan sát nhận định phát biểu của ông Netanyahu là tín hiệu cho thấy Israel có thể cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran.

Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Một ngày trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã bước vào “giai đoạn tiến triển”, với việc hai bên bắt đầu trao đổi các dự thảo đề xuất và tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt căng thẳng.

Iran bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz, khẳng định chỉ tiến hành các cuộc trao đổi song phương với Oman. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz, khẳng định Iran chỉ tiến hành các cuộc trao đổi song phương với Oman liên quan đến tuyến hàng hải chiến lược này.

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran từng được khởi động trở lại với vai trò trung gian của Qatar và Oman sau nhiều tháng xung đột quân sự. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng nhiều lần rơi vào bế tắc do bất đồng về chương trình hạt nhân, các biện pháp trừng phạt cũng như vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.