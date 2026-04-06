Triều Tiên phát triển ICBM sợi carbon, Hàn Quốc khởi động tập trận “Hwarang 2026”

Ngày 6/4, tình hình an ninh Đông Bắc Á tiếp tục thu hút sự chú ý khi Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, trong khi Hàn Quốc triển khai tập trận phòng thủ thường niên “Hwarang 2026”.

Triều Tiên nghiên cứu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) làm bằng sợi carbon để mang nhiều đầu đạn. Ảnh: Reuters

Theo các nghị sĩ Hàn Quốc, Triều Tiên đang phát triển động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng vật liệu sợi carbon, nhằm tăng tầm bắn và khả năng mang nhiều đầu đạn. Cuộc thử nghiệm trên mặt đất diễn ra trong tháng 3 được đánh giá có lực đẩy mạnh hơn phiên bản năm 2024, vốn đã được cho là có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, việc sử dụng sợi carbon – vật liệu nhẹ nhưng có độ bền cao – giúp tăng tải trọng đầu đạn. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát và coi đây là bước nâng cấp quan trọng đối với năng lực răn đe chiến lược.

Quân đội Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận “Hwarang 2026”. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận “Hwarang 2026”, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 tại sáu khu vực: Daegu-Gyeongbuk, Jeju, Busan-Ulsan, Gangwon, Jeonbuk và Chungbuk. Nội dung tập trung vào tăng cường năng lực phòng thủ tích hợp giữa quân đội và các lực lượng dân sự, bao gồm chính quyền địa phương, cảnh sát, cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển, đồng thời huấn luyện ứng phó các tình huống khẩn cấp như tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu trọng yếu.

Được khởi xướng từ năm 1977, chương trình “Hwarang” là hoạt động thường niên nhằm đánh giá khả năng phối hợp giữa các lực lượng quốc phòng và dân sự, cũng như nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng. Năm nay, các kịch bản diễn tập được thiết kế theo đặc thù từng địa phương, phản ánh các nguy cơ an ninh phức tạp.

Những diễn biến trên cho thấy môi trường an ninh tại Đông Bắc Á tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của các bên trong việc củng cố năng lực phòng thủ và giám sát tên lửa.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters/Yonhap