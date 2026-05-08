Triều Tiên tăng tốc hiện đại hóa quân đội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát tàu khu trục và pháo tầm xa mới

Ngày 8/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã liên tiếp thị sát các chương trình hiện đại hóa hải quân và pháo binh, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh tăng cường năng lực quân sự chiến lược.

Hình ảnh do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 8/5/2026 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát cuộc thử nghiệm đánh giá khả năng cơ động trên tàu chiến Choe Hyon nặng 5.000 tấn, trước khi tàu được đưa vào biên chế. Ảnh: Yonhap.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim ngày 7/5 đã lên thị sát tàu khu trục mới mang tên “Choe Hyon”, theo dõi cuộc thử nghiệm đánh giá tổng hợp năng lực cơ động trước thời điểm con tàu chính thức được đưa vào biên chế.

Trong chuyến thị sát, ông Kim tham quan sở chỉ huy tổng hợp, khoang điều khiển hệ thống vũ khí cùng nhiều vị trí trực chiến trên tàu để kiểm tra công tác chuẩn bị tác chiến. Tàu “Choe Hyon” sau đó tiến hành chạy thử trên hải vực dài 120 hải lý ở vùng biển phía Tây Triều Tiên nhằm đánh giá các tính năng cơ động.

KCNA dẫn lời ông Kim cho biết khả năng cơ động chiến đấu của tàu đáp ứng yêu cầu tác chiến và tính ưu việt của hệ thống điều khiển tàu “kiểu Triều Tiên” đã được kiểm chứng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời chỉ thị bàn giao tàu cho hải quân vào giữa tháng 6 theo đúng kế hoạch. Ông Kim cũng đã xác định phương án triển khai, nhiệm vụ tác chiến của lớp tàu khu trục mới và nhấn mạnh yêu cầu xây dựng căn cứ hải quân mới phục vụ chiến lược phát triển lực lượng hải quân.

Cùng ngày, ông Kim chủ trì cuộc họp ngành đóng tàu quân sự, nghe báo cáo về việc điều chỉnh thiết kế tối ưu cho các tàu khu trục số 3 và số 4 cũng như kế hoạch bố trí hệ thống vũ khí hạm tàu thế hệ mới. KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá việc sửa đổi quy hoạch đóng tàu và triển khai các quyết sách mới mang “ý nghĩa chiến lược to lớn”, góp phần nâng cao năng lực răn đe chiến tranh của nước này.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn nguồn KCNA cho biết ông Kim cũng đã thị sát hoạt động sản xuất loại pháo tự hành 155 mm mới có tầm bắn vượt quá 60 km. Loại pháo này dự kiến được triển khai gần biên giới Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng tấn công thủ đô Seoul và các mục tiêu khác. Ông Kim khẳng định việc nâng tầm bắn của pháo tự hành sẽ tạo ra “sự thay đổi và ưu thế lớn” cho các chiến dịch tác chiến trên bộ của quân đội Triều Tiên.

Reuters nhận định trong nhiều năm qua, Bình Nhưỡng liên tục phát triển các loại vũ khí chiến lược, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Những năm gần đây, Triều Tiên đồng thời mở rộng đáng kể kho vũ khí thông thường.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.