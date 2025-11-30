Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un Kim Jong-un củng cố vai trò răn đe hạt nhân của lực lượng Không quân

Ngày 30/11, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh vai trò của lực lượng này trong răn đe hạt nhân và tuyên bố sẽ trao các trang bị chiến lược mới cùng một nhiệm vụ quan trọng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Sự kiện diễn ra vào thứ Sáu tại Sân bay Kalma, thuộc Phi đoàn bay Kil Yong Jo 59 của Sư đoàn Không quân thứ hai. Tại đây, ông Kim theo dõi trình diễn trên không với các máy bay cảnh báo sớm, máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa di động và nhiều loại máy bay chiến đấu khác. Ông khẳng định: “Kỳ vọng đối với Không quân, lực lượng sẽ đóng vai trò trong răn đe hạt nhân, là rất lớn. Không quân cần kiên quyết đẩy lùi và kiểm soát mọi hành vi gián điệp cũng như các hành động khiêu khích quân sự nhằm xâm phạm không phận chủ quyền.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng Không quân sẽ được giao “nhiệm vụ quan trọng mới” và hứa trang bị thêm các tài sản chiến lược, dù không tiết lộ chi tiết. Đây là động thái tiếp nối nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quân sự thông thường, bao gồm các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên không và hệ thống cảnh báo sớm mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju Ae tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân vào ngày 28/11. Ảnh: Reuters.

Con gái nhà lãnh đạo đã tháp tùng cha tham dự sự kiện, đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ chuyến đi Trung Quốc hồi tháng 9 để tham dự lễ diễu binh tại Bắc Kinh. Chủ tịch Kim Jong Un đã theo dõi màn trình diễn bay của lực lượng không quân từ đài quan sát, dự chương trình nghệ thuật và trao tặng Huân chương Kim Jong Il, phần thưởng cao quý nhất của Triều Tiên, cho lực lượng không quân.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục củng cố lực lượng quân sự địa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của Không quân trong răn đe hạt nhân và thể hiện tham vọng hiện đại hóa các năng lực chiến lược của nước này.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Yonhap