Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng sẽ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

Kết quả trả lời và tiến độ giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hóa và cập nhật tiến độ đến khi giải quyết xong.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, sáng 4/8. Ảnh: Phong Sắc

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026.

Hội nghị có chủ đề: “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc phát triển tỉnh Thanh Hóa”, dự kiến diễn ra vào chiều 27/8 tại Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa (số 27 Trần Phú, phường Hạc Thành).

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, trong đó khoảng 200 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng sẽ trực tiếp điều hành phiên đối thoại với các doanh nghiệp; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành tham gia trả lời theo từng lĩnh vực phụ trách.

Nội dung đối thoại tập trung vào các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là các rào cản về thủ tục hành chính, đất đai, mặt bằng, tín dụng, năng lượng và lao động.

Ngoài đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Thuế tỉnh, Chi Cục Hải quan khu vực X; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp bố trí bàn tư vấn trực tiếp lĩnh vực được giao quản lý tại sảnh hội nghị để tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về quy hoạch, thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư, lao động và những vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, đề nghị hỗ trợ.

Sau hội nghị, Sở Tài chính được giao chủ trì tổng hợp toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kết quả trả lời và tiến độ giải quyết được công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh trước ngày 5/9/2026, cập nhật tiến độ theo “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) cho đến khi giải quyết xong các đề xuất, kiến nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa dự kiến tổ chức: • Các gian hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm. • Trưng bày, giới thiệu về nhà trường, ngành nghề đào tạo, các thỏa thuận hợp tác đào tạo ký kết giữa Trường Đại học Hồng Đức, Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa, Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa với các doanh nghiệp. • Trưng bày các nội dung về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; về nhà ở xã hội; về các doanh nghiệp du lịch. • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định giao đất, cho thuê đất, thành lập cụm công nghiệp, hợp đồng tín dụng cho các đơn vị.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)