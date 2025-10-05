Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ

Phát biểu tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, trong vòng chưa đầy 1 năm, ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên “một lần nữa gặt hái được những thành công đáng chú ý. Ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia Đông Bắc Á hiện tập trung vào mục tiêu nâng cấp liên tục và tạo ra bước tiến nhảy vọt để bảo vệ môi trường an ninh của đất nước, “dựa trên nền tảng tự lực cánh sinh.”

Triển lãm Quốc phòng Triều Tiên 2025 - Ảnh minh họa: The Korea Times

Phát biểu tại “Triển lãm trang thiết bị quân sự: Phát triển Quốc phòng - 2025”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, trong những năm gần đây, các trang thiết bị quân sự có khả năng ứng phó chủ động và hiệu quả với những thay đổi của chiến tranh hiện đại đã được Triều Tiên phát triển mới hoặc nâng cấp để “ứng dụng không chỉ trên chiến trường hiện tại, mà còn trên chiến trường tương lai.”

Đề cập tình hình an ninh khu vực, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng, việc Mỹ gia tăng hoạt động quân sự đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Triều Tiên và các quốc gia trong khu vực, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ áp dụng các biện pháp quân sự và kỹ thuật cần thiết nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại lễ khai mạc cho biết “Triển lãm trưng bày những thành quả gần đây của các dự án quan trọng mà chúng ta đã và đang thúc đẩy nhằm đưa cấu trúc năng lực quân sự của Triều Tiên, với lực lượng răn đe hạt nhân là xương sống, lên một nền tảng ngày càng hiện đại và tiên tiến.” Nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá “liên minh hạt nhân Mỹ-Hàn hiện có những bước tiến nhanh chóng,” và hai bên “đang tiến hành nhiều loại hình tập trận khác nhau để triển khai các kịch bản nguy hiểm theo cái gọi là hướng dẫn tác chiến hạt nhân.” Trước tình hình trên, Bình Nhưỡng “chắc chắn sẽ áp dụng các biện pháp quân sự bổ sung tương ứng với những động thái” của liên minh Washington-Seoul.

Triển lãm trang thiết bị quân sự: Phát triển Quốc phòng-2025 được đánh giá là dịp để Triều Tiên thể hiện sức mạnh tự lực trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời khẳng định đường lối phát triển công nghiệp quân giới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một lực lượng quân sự hiện đại, đủ khả năng răn đe mọi thách thức và bảo vệ lợi ích chiến lược của quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên.

Thanh Giang (Nguồn: Yonhap, KCNA, The Korea Times)