Triều Tiên, Belarus tổ chức hội nghị thượng đỉnh, ký hiệp ước hữu nghị

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 27/3, đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bình Nhưỡng và ký hiệp ước về hữu nghị và hợp tác.

Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 27/3/2026 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội đàm tại Bình Nhưỡng vào ngày 26/3/2026. Ảnh: Yonhap.

Ông Lukashenko, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Triều Tiên trong hai ngày 25 và 26/3 theo lời mời của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong cuộc hội đàm thượng đỉnh diễn ra ngày 26/3, ông Lukashenko cho biết quan hệ Bình Nhưỡng - Minsk đã bước vào “một giai đoạn phát triển mới”, trong khi ông Kim bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách của nhà lãnh đạo Belarus trong việc “bảo vệ các quyền chủ quyền” trên trường quốc tế.

KCNA cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một loạt kế hoạch nhằm tăng cường trao đổi cấp cao và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực “cùng quan tâm”. Hai bên bày tỏ sự hài lòng và tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được mở rộng và phát triển phù hợp với lợi ích của người dân hai nước.

Chủ tịch Triều Tiên và ông Lukashenko cũng đã ký hiệp ước về hữu nghị và hợp tác cùng một số thỏa thuận trong các lĩnh vực ngoại giao, nông nghiệp, y tế công cộng, giáo dục và các lĩnh vực khác, tuy nhiên KCNA không cung cấp chi tiết. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung và trao đổi quà tặng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự một bữa tiệc sau hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào ngày 26/3/2026. Ảnh: Yonhap.

Sau đó, ông Kim đã chủ trì tiệc chiêu đãi dành cho ông Lukashenko, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Belarus là bước đi nhằm nâng tầm quan hệ truyền thống giữa hai nước lên “một giai đoạn mới cao hơn”. Chủ tịch Triều Tiên cho biết ông tin tưởng rằng “hai bên có thể làm được nhiều việc mang lại lợi ích cho việc thúc đẩy thịnh vượng và phát triển của hai quốc gia”.

Triều Tiên và Belarus chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và đã vận hành ủy ban hợp tác thương mại và kinh tế chung từ năm 1995. Ủy ban này từng bị gián đoạn trong thời gian dài đã được kích hoạt trở lại vào tháng 5/2026.

Thanh Vân

Nguồn Yonhap.