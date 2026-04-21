Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng và An ninh Quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia

Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á (DSA) và An ninh Quốc gia châu Á (NATSEC) 2026 đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Với chủ đề “Nâng cao năng lực và khả năng phục hồi thông qua công nghệ”, sự kiện quy tụ hơn 1.000 công ty đến từ 63 quốc gia nhấn mạnh tham vọng của Malaysia trở thành điểm kết nối chiến lược trong hợp tác quốc phòng và an ninh toàn cầu.

Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia. Ảnh: The Star.

Phát biểu tại Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia 2026 tại Kuala Lumpur ngày 20/4, Thủ tướng Anwar Ibrahim kêu gọi các tập đoàn quốc phòng, hàng không vũ trụ toàn cầu tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Malaysia, qua đó đưa nước này tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng quốc tế.

Ông nhấn mạnh chính sách “không liên kết chủ động” cho phép Malaysia duy trì quan hệ với nhiều đối tác khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối hợp tác đa phương mà không bị ràng buộc bởi cạnh tranh địa chính trị. Đây được xem là nền tảng để Malaysia đóng vai trò cầu nối trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh toàn cầu.

Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026 , với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp từ 63 quốc gia, trở thành một trong những diễn đàn lớn nhất khu vực về quốc phòng và an ninh, nơi các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trao đổi công nghệ, thúc đẩy hợp tác và xây dựng lòng tin chiến lược.

Các mô hình thu nhỏ của xe quân sự được trưng bày tại triển lãm ( DSA) và (NATSEC) 2026 tại Mitec, Kuala Lumpu. Ảnh: Aeromag Asia.

Song song với việc mở rộng hợp tác quốc tế, Malaysia cũng đẩy mạnh phát triển nội lực. Chính phủ nước này đã triển khai Chính sách Công nghiệp Quốc phòng mới, đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa lên tối thiểu 30% trong các dự án quốc phòng, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nghiên cứu – phát triển và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Đáng chú ý, tại Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026, Malaysia đã ký kết 16 thỏa thuận chiến lược giữa các trường đại học và đối tác quốc phòng nhằm phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, hệ thống không người lái và công nghệ vũ trụ.

Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường tự chủ công nghệ. Bên cạnh đó, Malaysia cũng tích cực mở rộng hợp tác song phương và đa phương.

Thu Uyên

Nguồn: Asian Defence Journal